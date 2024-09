Panza por estrés ¿el cortisol te impide bajar de peso?

Además del estrés, hay otros factores que podrían estar impidiendo que no logres tus objetivos en el gym a pesar de cumplir cabalmente tu rutina y cuidar tu alimentación

No basta con asistir diario al gym y cuidar lo que comes, resulta que hay otros factores que podrían estarte impidiendo que cumplas tus objetivos fitness a pesar de ser la más disciplinada del mundo. Ya sabíamos que dormir profundamente y descansar bien forma parte de los básicos necesarios para llegar a la meta, pero pon atención a estos otros obstáculos que no habías considerado.

Cortisol: la hormona del estrés que te impide bajar de peso

Empecemos por reconocer que el cortisol es una excelente herramienta que genera el cerebro cuando estás en situaciones de peligro, prácticamente, mantenerte alerta y cuidar de tu integridad en situaciones de riesgo dependen principalmente del cortisol lo cual se agradece, sin embargo, mantener una producción activa en todo momento gracias a las exigencias cotidianas de la vida podrían ser catastróficas para el cuerpo y la salud en general. Uno de los principales síntomas de la sobreproducción de cortisol es el cansancio constante ya que te mantienes alerta en todo momento. Imagínate lo agotador que es eso.

El cortisol aumenta los niveles de azúcar en la sangre, mejora el uso de la glucosa por parte del cerebro y produce más sustancias reparadoras de tejidos, al tiempo que frena funciones que serían perjudiciales en una situación de lucha o huida.

Desafortunadamente, de acuerdo con la especialista Britni Vincent, dietista especializada en Minnesota, el cortisol sí tiene relación con el aumento de la grasa abdominal además de contribuir a la degradación de la masa muscular por sus efectos nocivos al cuerpo cuando hay una sobreproducción.

A medida que aumenta el cortisol, también aumenta el nivel de azúcar en sangre. Y cuando nuestro nivel de azúcar en sangre aumenta, nuestro páncreas producirá insulina Britni Vincent, dietista especializada

Además de tus hábitos, otros factores que te impiden bajar de peso Pexels

Además de tus hábitos, otros factores que te impiden bajar de peso

Hay algunos factores externos que están lejos de tu control que te impiden bajar de peso y que debes tomar en cuenta si estás en un proceso de reducción de tallas, no desistas, simplemente tómalos en cuenta para que no te desanimes si no ves los resultados que esperabas de inmediato.