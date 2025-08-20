Shake & Sculpt: El workout que te pondrá de buenas y además te tonifica el cuerpo sin salir de casa

Por: Regina Balderas

Porque sí, hay días en los que entre pendientes, juntas eternas y el tráfico, el plan de ir al gym simplemente no sucede… pero eso no significa que tengas que dejar de moverte. Shake & Sculpt es la nueva disciplina que llegó para transformar tu rutina on-the-go con mucho flow, fuerza y diversión.

¿DE QUÉ VA?

La idea es simple y adictiva: Shake es la parte de cardio con coreografías fáciles, divertidas y llenas de ritmo; mientras que Sculpt es el momento en el que activas todos tus músculos con ejercicios de tonificación de bajo impacto. Solo necesitas un mat, un par de pesas y, si te animas, ligas de resistencia. La mente maestra detrás de este método es Magaly Guerra Meyer, CEO y fundadora de la plataforma, quien lo diseñó con el objetivo de crear un workout funcional, accesible y, sobre todo, que se sienta como un planazo más que una obligación.

SE MUEVE AL MUNDO

La comunidad de Shake & Sculpt ya traspasó fronteras y ha colaborado con marcas como Fiji. ¿La razón? “Ambos compartimos el propósito de fomentar hábitos saludables y demostrar que el ejercicio puede hacerse en cualquier lugar”, nos contó Magaly.

Shake & Sculpt es tan versátil que puede hacerlo toda la familia. Desde niñas de 9 años (sin pesas, claro) hasta mujeres de la tercera edad. La recomendación es hacer una clase completa de 60 minutos tres veces por semana, y los días restantes moverte de 20 a 30 minutos para mantener el ritmo.

RETO QUE ENCIENDE

Cada semana se suben dos clases nuevas, pero los favoritos de la comunidad (y de Magaly) son los challenges de un mes: abs, minifalda o dancing arms... ¡te van a encantar!

MÁS ALLÁ:

Además del workout, en la plataforma encontrarás una sección de nutrición con recetas orgánicas made in Magaly’s kitchen, otras disciplinas, un programa de gimnasio para aprender a usar correctamente los aparatos y el más reciente Work to Workout, diseñado para quienes pasan horas en la oficina y necesitan una pausa activa de 10 minutos desde su escritorio. ¿Así o más adictivo?