Fitness

Alimentación compasiva, el enfoque que transforma tu relación con la comida y contigo misma

La alimentación compasiva propone un cambio profundo: dejar de comer desde la culpa y empezar a hacerlo desde la empatía, el respeto y la conexión con el cuerpo

November 11, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-koolshooters-7142986.jpg

Pexels

Durante años, la cultura del bienestar nos ha hecho creer que comer bien significa restringir, contar calorías y castigar el antojo, pero un nuevo enfoque está ganando fuerza entre nutricionistas y psicólogos: la alimentación compasiva, una práctica que no se centra en el control, sino en la empatía hacia una misma y hacia los alimentos.
A diferencia de las dietas tradicionales, la alimentación compasiva no busca moldear el cuerpo a estándares estéticos ni seguir reglas rígidas. Su propósito es sanar la relación emocional con la comida, reconectando con las señales internas de hambre, saciedad y satisfacción. No se trata de comer perfecto, sino de hacerlo con conciencia y amabilidad.

Comer sin culpa, sentir sin juicio

Según la psicóloga alimentaria Laura de la Torre, “la mayoría de las personas no comen por hambre física, sino por hambre emocional: buscan consuelo, alivio o distracción”. La alimentación compasiva reconoce esto sin condena. En lugar de sentir culpa por comer algo tradicionalmente prohibido por la cultura de la dieta, se invita a observar la emoción detrás del impulso: cansancio, tristeza, ansiedad o simplemente deseo. Comer deja de ser una batalla para convertirse en un acto de cuidado.

pexels-darina-belonogova-7208695.jpg

En la alimentación compasiva el cuerpo recupera su papel principal, el de sabio indicador

Pexels

El cuerpo como guía, no como enemigo

En este enfoque, el cuerpo recupera su papel principal, el de sabio indicador. Escuchar los signos de hambre, descanso y energía se vuelve más importante que seguir un plan impuesto. Por eso, muchas personas que adoptan esta práctica terminan estabilizando su peso de forma natural, sin pasar por ciclos de restricción y atracones.
Además, la alimentación compasiva promueve la aceptación corporal. Implica reconocer que el valor personal no depende del número en la báscula, sino del bienestar integral: físico, mental y emocional.

pexels-katya-wolf-8734118.jpg

La alimentación compasiva no promete resultados inmediatos ni transformaciones radicales

Pexels

Un acto de autocuidado cotidiano

Practicarla puede empezar con acciones simples como comer sin distracciones, respirar antes de cada comida, saborear sin prisas, agradecer los alimentos y atender las necesidades reales del cuerpo. La compasión no se limita al plato, se extiende a cómo te hablas, cómo te miras al espejo y cómo te tratas en los momentos difíciles.
La alimentación compasiva no promete resultados inmediatos ni transformaciones radicales. Su poder está en lo contrario, se trata de devolverle suavidad al acto de comer y recordar que nutrirte también es una forma de amarte.

Eurídice Aiymet Garavito García
