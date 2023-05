Existen varios mitos y realidades a la hora de preparar tu jugo verde, ¡aquí te decimos cuáles son!

Los jugos verdes han ganado mucha popularidad con el tiempo por sus beneficios asociados al bienestar; los puedes encontrar desde un menú simple de desayuno hasta envasados en supermercados. Pero la realidad es que como todo alimento, los beneficios pueden cambiar según su forma de preparación y sus ingredientes. Es por esto que antes de enseñarte cómo obtener los máximos beneficios de un jugo verde, primero te diré los 3 errores típicos en su preparación más comercial.

Por Fernando Martire @soyfitnerd

Los 3 errores más comunes que cometes con tus jugos verdes

La naranja

Empecemos por uno de los elementos que, tal vez, menos pensarías que tuviera implicaciones sobre tu salud en un jugo verde: la naranja. La mayoría de opciones de jugos verdes disponibles en el mercado recurren a ella por sus populares beneficios (vitamina C, vitamina B6, antioxidantes, potasio, etc.) No obstante, una de las implicaciones más grandes y que la mayoría de la gente deja de lado, es que también contiene altos niveles de azúcar. Esta se concentra al hacer jugo (de naranja y de cualquier otra fruta), lo que puede aumentar rápidamente su contenido calórico. Si bien estos azúcares son naturales, no dejan de tener un impacto y no son recomendables para una alimentación baja en azúcares o carbohidratos. #nofrutasenjugos

Extraer sólo el jugo

El error más común es extraer solo el jugo, porque uno de los grandes beneficios de comer frutas o vegetales enteros es la obtención de fibra. Esta es sumamente importante para mantener una buena salud digestiva, y dar soporte al bienestar del 70% del sistema inmune. Es decir, con o sin cáscara, sí importa.

Cantidades de verdes

No por estar de último es menos importante la “escogencia y cantidades” de verdes. Esto hace, por consiguiente, que un jugo verde reste beneficios en vez de sumar, que es justo lo que quiero enseñarte: una ensalada lista para beber, desbloqueando el verdadero poder de un jugo verde.

Como en la mayoría de los casos, es preferible que te encargues tú mism@ de preparar tus propios alimentos, si lo que te preocupa es obtener una buena nutrición. Entre los grandes beneficios, que es un secreto que nadie habla y que puedes obtener de preparar tu propia ensalada ready-to-drink, está la de escoger tus greens con la mayor cantidad de proteínas posibles. De esta forma estarás nutriendo tu cuerpo con macronutrientes, micronutrientes y minerales libres de azúcar y glucosa en un solo vaso.

Todo está en la selección y conocimiento de aportes nutrimentales de verdes. Aquí mis 5 opciones preferidas diarias (por cada 100g):

Espinaca: 2.5g Proteína

Espárragos: 2.7g Proteína

Brócoli: 4.4g Proteina

Kale: 4.7g Proteína

Alfalfa: 4g Proteína

Total: Casi 20g de proteínas naturales sin recurrir a polvos de nutrición deportiva, una carga de vitamina C 10x mayor que un jugo de naranja, mejor calcio que los provenientes de lácteos, con millones de micronutrientes y minerales.

Al final del día, la importancia reside en tener las herramientas y el conocimiento necesarios para tomar el control de lo que consumes, conocer qué es lo que buscas para tu dieta, y si lo que escoges es suficientemente bueno para lograr tus objetivos nutrimentales.

¡Bonus! Una ensalada ready to drink es una conveniencia de cómo consumir mejores nutrientes. Es un mito que sólo puedes tomar jugo verde en el desayuno. La realidad es que puedes tomarlo un par de veces al día sin importar la hora, e inclusive es buena opción de complemento de cena. Y ahora que sabes esto, tienes el poder de elegir un simple jugo verde o una verdadera ensalada lista para tomar, recuerda que eres lo que decides, eres lo que comes.