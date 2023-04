Esta es la rutina de los famosos más hot (y tú también puedes hacerla)

En Cosmo somos fieles creyentes de que el self love puede ser bff del ejercicio, y de que todxs podemos lograr lo que sea que nos propongamos en la vida, así que investigamos con Arcos Fitness Club, todo lo que tienes que saber si quieres seguir los pasos de estos y otros famosos, como Brad Pitt, Hugh Jackman, y Mark Wahlberg.

¿Qué hábitos debes tener para sacarle el mayor provecho a tu entrenamiento?

Todo se reduce a los hábitos, no tan sólo en el gimnasio, sino en la vida diaria, así que si quieres lograr una transformación física notable, debes tomar en cuenta lo siguiente: entrenar de tres a cinco veces por semana y alimentarte con comida limpia, es decir, nada o muy poca comida procesada o chatarra.

Asimismo debe de complementar su dieta con vitaminas y minerales y algún suplemento en caso de requerirlo, como lo puede ser la creatina, que es el más famoso en estos temas.

Adicionalmente, tomar mucha agua (pero tampoco te pases porque todo en exceso es malo) y dormir bien, no romper la alimentación saludable (o romperla en un mínimo) y la llave maestra es la constancia en el tiempo. Nadie dijo que era fácil, por el contrario, es una de las cosas más difíciles de llevar a cabo, por eso solo un bajo porcentaje de personas lo logran.

Define tus objetivos para elegir el entrenamiento adecuado

No te queremos dar FOMO ni que te presiones de más. Todo se basa en tus objetivos personales y, honestamente, si lo tuyo no es ver los cuadritos brotar del abdomen o incluso estás enfocadx en tu resistencia, o en crear un hábito por salud más allá de lo físico, lo aplaudimos pero debes estar clarx con eso, porque si sabes hacia donde vas, será más fácil lograrlo.

Puedes hacer pesas para incrementar muscular, hacer entrenamientos de intervalos en alta intensidad para mejorar tu eficiencia cardiovascular o llevar a cabo rutinas de ejercicio funcional que utilizan movimientos que llevamos a cabo en nuestra vida diaria, por mencionar algunos.

Por ejemplo, en Arcos Fitness Club hay diferentes tipos de entrenamiento pero todo va a depender de lo que tú quieras. Aquí puedes hacer pesas, usar las máquinas, llevar a cabo diferentes estilos, como cardiovascular, funcionales y hasta Crossfit.

“Tenemos las instalaciones para todo, lo cual lo hace un gimnasio muy completo, o si a la persona le gustan las clases también puede tomarlas”.

¿Qué es AMRAP y cuáles son sus beneficios físicos y mentales?

El otro día escuchamos este término y definitivamente necesitábamos respuestas, así que le preguntamos a los expertos y lo siguiente te interesa: Un AMRAP se puede definir como un entrenamiento en alta intensidad, como su nombre lo dice en las siglas en inglés: As Many Reps as Possible (tantas repeticiones como sean posibles).

Al ser de altísima intensidad (de otra manera no tiene chiste) este entrenamiento puede durar tan sólo cinco minutos porque lleva todas tus capacidades físicas límite. Esto lo puso de moda Crossfit.

Como ya sabes, los cambios dependen de los hábitos alimenticios y de ejercicio que se cumplan consistente y constantemente, así que todo dependerá de cada quién pero si te aplicas podrías verlos en tan solo dos semanas.

Como no todo lo que brilla es oro, también tenemos que decir que hay muchos famosos que hacen ejercicio como parte de su rutina diaria, que hacen pesas, entrenamientos funcionales y llevan bien su alimentación, pero hay otros que se preparan físicamente para llevar a cabo algún papel en una película, así que no creas que todo lo que ves en la pantalla grande o en plataformas como Netflix, es 100% real o que existe los 365 días del año.

Ahora que ya sabes todo lo necesario para cumplir tus objetivos fitness, es hora de dar el primer paso y aprender a no renunciar.