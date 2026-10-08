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Amor y Sexo

¿Cuántas veces al día piensa un hombre en la mujer que le gusta? Esto dice la psicología

Un estudio revela cuánto tiempo piensan los hombres enamorados en la persona que aman. El porcentaje podría sorprenderte.

Octubre 08, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
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¿Cuántas veces al día piensa un hombre en la mujer que le gusta? Esto dice la psicología

Getty Images

¿Te ha pasado que conoces a una persona y hay tanta química que simplemente no puedes sacártela de la cabeza? Quizá creas que esto nos pasa más a las mujeres, pero déjanos decirte que los hombres también pueden pasar buena parte del día pensando en alguien que les gusta.

Cuando un hombre comienza a sentir atracción por una mujer, es normal preguntarse qué pasa por su mente cuando no están juntos. ¿Pensará en ella mientras trabaja? ¿Recordará una y otra vez su última conversación? ¿Se imaginará cómo será su próximo encuentro? Y, sobre todo, ¿cuántas veces al día aparecerá ella en sus pensamientos?

Aunque muchas veces creemos que los hombres son más reservados a la hora de expresar sus sentimientos y emociones, eso no significa que la mujer que les gusta no ocupe una parte importante de sus pensamientos. De hecho, la psicología ha estudiado cuánto tiempo pueden pasar las personas pensando en alguien de quien están enamoradas, y los resultados podrían sorprenderte.

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¿Cuántas veces al día piensa un hombre en la mujer que le gusta? Esto dice la psicología

Quizá piensas que ese hombre con el que estás saliendo y que ya demostró profundo interés en ti solo te recuerda un par de veces al día, pero una investigación encontró que los hombres enamorados podían pasar, en promedio, el 44% de sus horas despiertos pensando en la persona que amaban. Profundicemos más en el tema.

Estas investigaciones pudieron demostrar cuánto tiempo ocupa una persona amada en la mente de alguien. Un estudio publicado en 2025 en la revista científica Biology of Sex Differences, titulado Sex differences in romantic love: an evolutionary perspective, analizó diferentes características del enamoramiento romántico en hombres y mujeres.
Los investigadores encontraron que los hombres participantes reportaron pensar en la persona de la que estaban enamorados durante aproximadamente el 44% de sus horas despiertos, mientras que las mujeres reportaron hacerlo durante alrededor del 54%.

Explicado de una manera más sencilla: si un hombre permanece despierto 16 horas al día, ese 44% equivaldría aproximadamente a siete horas. Sin embargo, esto no significa que pase siete horas consecutivas pensando exclusivamente en ella ni que todos los hombres enamorados tengan el mismo comportamiento. Se trata de un promedio de tiempo estimado por los participantes que presentaban un enamoramiento romántico.

¿Por qué un hombre piensa tanto en una mujer cuando se enamora?

Cuando un hombre comienza a enamorarse, su cerebro empieza a darle una atención especial a esa persona. Esto sucede porque el enamoramiento activa zonas cerebrales relacionadas con el placer, la motivación y las emociones positivas.

En pocas palabras, pensar en la mujer que le gusta puede hacer que se sienta emocionado, ilusionado y con ganas de volver a verla. Por eso, incluso cuando está trabajando, con sus amigos o haciendo cualquier otra actividad, es posible que ella aparezca de repente en sus pensamientos. Y es que, cuando alguien nos gusta mucho, nuestro cerebro puede asociar a esa persona con experiencias agradables, haciendo que queramos repetirlas una y otra vez de forma incluso inconsciente.

¿Qué es lo que más recuerda sobre ella?

  • Momentos que compartieron.
  • Cuándo volverá a verla.
  • Cómo será su próximo encuentro.
  • Se pregunta si ella siente lo mismo.
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Así saluda en WhatsApp un hombre enamorado, según la Inteligencia Artificial

Getty

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Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
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