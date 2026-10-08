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cuánto piensa un hombre en una mujer

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Amor y Sexo
¿Cuántas veces al día piensa un hombre en la mujer que le gusta? Esto dice la psicología
Un estudio revela cuánto tiempo piensan los hombres enamorados en la persona que aman. El porcentaje podría sorprenderte.
Octubre 08, 2026
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Gabriela Velasco Ceja