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Amor y Sexo

Cómo limpiar tu energía según el Feng Shui para manifestar lo que deseas esta primavera

Aprovecha la energía del equinoccio de primavera. Te damos los mejores tips de Feng Shui para limpiar tu casa de ex relaciones y atraer nuevas oportunidades.

Marzo 22, 2026 • 
Scarlet Valencia
mujer en pijama abriendo la ventana

Cómo limpiar tu energía según el Feng Shui para manifestar lo que deseas

Getty Images

La primavera no solo llega para que saques tus vestidos de flores, sister. El equinoccio es el “reset” cósmico más potente del año. Si sientes que tu vida amorosa está estancada o que la energía en tu cuarto se siente pesada (sí, te vemos, rincón lleno de ropa acumulada), es momento de aplicar la magia del Feng Shui. Vamos a convertir tu casa en un imán de vibras altas y romance del bueno.

La fluidez del Chi

Según la experta en Feng Shui Anjie Cho, la primavera está asociada con el elemento Madera, que representa el crecimiento, la flexibilidad y los nuevos comienzos. Para que esta energía fluya en tu vida, debes trabajar en estos 3 pilares:

1. El ritual del “vacío” en el clóset

No puedes atraer a alguien nuevo si tu clóset sigue lleno de la sudadera de tu ex o ropa que ya no te queda. En Feng Shui, el desorden es energía estancada. Vaciar y limpiar tus cajones le dice al universo: “Tengo espacio para lo que viene”.

2. La regla de los pares en la habitación

Si buscas amor, tu cuarto debe reflejarlo. Revisa que tengas dos mesas de noche, dos almohadas iguales y que haya espacio para caminar a ambos lados de la cama. Esto crea una invitación energética para una pareja.

cómo decorar recámara segun feng shui

Getty Images

3. Ventilación y la “voz del viento”

Abre todas las ventanas el domingo a las 12:00 PM, el punto máximo del Sol. El aire fresco expulsa el “Sha Chi” (energía muerta del invierno). Coloca una planta de hojas redondeadas en la esquina derecha de tu entrada para activar la abundancia.

4. Espejos y reflexión

Evita los espejos frente a la cama; en el equinoccio, esto puede “rebotar” tu energía vital y hacer que te sientas cansada. Muévelos a un lugar donde reflejen luz natural o una vista bonita hacia el exterior.

Tu casa es el mapa de tu alma. Dale un cariñito este domingo de equinoccio y prepárate para florecer en todos los sentidos. ¡Feliz año nuevo energético, bb!

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