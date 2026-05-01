Tipos de mujeres que los hombres evitan relacionarse seriamente.

A veces el problema no es que “no haya hombres buenos”, sino que estamos proyectando una energía que los hace correr hacia la salida de emergencia. Hay actitudes que, aunque nos parezcan normales o “empoderadas”, en la psicología masculina activan un código rojo de “solo para un rato”. Vamos a poner el espejo frente a ti para que identifiques si estás cayendo en alguno de estos perfiles y cómo darle la vuelta para que dejen de verte como la opción de fin de semana.



La drama queen crónica: Según el psicólogo Dr. Scott Carroll, los hombres buscan estabilidad emocional en una pareja a largo plazo. Si cada pequeña situación se convierte en una tragedia griega, él te verá como una carga agotadora, no como una compañera. La mujer “policía": Aquella que necesita controlar cada movimiento, mensaje y amistad de él. La falta de confianza es un repelente de compromiso; nadie quiere casarse con un interrogador. La que compite constantemente: Si siempre quieres demostrar que eres más exitosa, más inteligente o más fuerte que él en un tono de superioridad, hieres su instinto de protección. La psicóloga Dra. Terri Orbuch afirma que la pareja debe ser un equipo, no una competencia de egos. La “cazadora de compromiso": Si en la segunda cita ya estás hablando de boda y nombres de hijos, proyectas desesperación. Esto anula el misterio y lo hace sentir acorralado, lo que genera una huida inmediata. La eterna víctima: Nada es tu culpa y todos tus ex eran “locos”. Un hombre con inteligencia emocional detecta que no tomas responsabilidad de tus actos, lo que augura una relación tóxica.

Hay actitudes que, aunque nos parezcan normales o “empoderadas”, en la psicología masculina activan un código rojo de “solo para un rato”. Getty Images

Dato Cosmo

Se llama “ansiedad de vinculación”. Cuando proyectas que necesitas una relación para estar completa, los hombres perciben una carga emocional que no están listos para llevar. ¡La plenitud individual es lo que realmente atrae el compromiso!