¿Cómo leer el lenguaje corporal de tu date?

Las palabras mienten, pero el lenguaje corporal, ¡jamás! Estás ahí, guapísima, bebiendo tu drink y preguntándote si él está igual de enganchado que tú o si ya está pensando en la que sigue. El lenguaje corporal es el soplón número uno del deseo; solo necesitas saber qué buscar para tener el control total de la mesa.



La dirección de sus pies: La antropóloga Helen Fisher afirma que nuestros pies apuntan hacia lo que más deseamos. Si sus pies miran hacia la salida, su mente ya se fue; si apuntan hacia ti, tienes toda su atención.

La antropóloga Helen Fisher afirma que nuestros pies apuntan hacia lo que más deseamos. Si sus pies miran hacia la salida, su mente ya se fue; si apuntan hacia ti, tienes toda su atención. El efecto espejo: Si él imita tus movimientos, tipo bebe cuando tú bebes, se inclina cuando tú lo haces, es señal de una conexión empática profunda. Su cerebro está intentando sincronizarse contigo.

Si él imita tus movimientos, tipo bebe cuando tú bebes, se inclina cuando tú lo haces, es señal de una conexión empática profunda. Su cerebro está intentando sincronizarse contigo. Dilatación de pupilas: Según estudios de la Universidad de Chicago, las pupilas se dilatan ante estímulos que nos causan placer o interés. Si el lugar está bien iluminado y sus pupilas están enormes, está hipnotizado.

Según estudios de la Universidad de Chicago, las pupilas se dilatan ante estímulos que nos causan placer o interés. Si el lugar está bien iluminado y sus pupilas están enormes, está hipnotizado. El contacto visual “triangular": Mira tus ojos, luego tu boca y regresa a tus ojos. Los expertos en comunicación no verbal llaman a esto “el triángulo de la seducción"; es una señal clara de que quiere besarte.

Mira tus ojos, luego tu boca y regresa a tus ojos. Los expertos en comunicación no verbal llaman a esto “el triángulo de la seducción"; es una señal clara de que quiere besarte. Barreras físicas: Si pone su celular, la cartera o una bebida entre ustedes, está creando una barrera inconsciente. Si despeja la zona, está abriendo su espacio personal para ti.

El lenguaje corporal es el soplón número uno del deseo. Getty Images

Dato Cosmo

Se llama “contacto proxiémico”. Si él busca cualquier excusa para tocar ligeramente tu brazo o tu espalda baja, está probando tu reacción táctil. Es su forma de pedir permiso para entrar a tu zona de intimidad.