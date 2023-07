5 Tips esenciales para aprovechar tu próximo viaje al máximo

¿Cuál es la mejor manera de prepararse antes y durante un viaje para disfrutarlo al máximo y aprovechar su mayor potencial?

Algo que podríamos afirmar con facilidad es que a la gran mayoría de las personas nos encanta viajar, conocer nuevos destinos y adentrarnos en nuevas culturas. Soy la primera en esta lista y me declaro fan sobre todo si se trata de lugares exóticos, pero lo mejor es que sea cual sea el destino, siempre hay maneras de hacer aún más interesantes nuestros viajes si nos preparamos previamente para exprimir al máximo cada oportunidad.

Si también eres amante de viajar y sientes que aun puedes sumergirte más profundo cada vez que viajes, o incluso, si apenas estas apasionándote, pero quieres comenzar dando todo de ti en cada visita, no te despegues de los próximos párrafos porque esto es para ti (con mucho amor). Descubramos juntos 5 tips esenciales para potenciar nuestras experiencias de viaje, yendo desde lo más básico hasta lo mas particular.

Por: Amanda Dudamel

5 Esenciales de viajes para aprovecharlos al máximo

1. Abre los libros y empieza a trasladarte a este nuevo destino

Empecemos por lo básico, normalmente al viajar es muy común quedarnos con la emoción de conocer un nuevo lugar o visitar un famoso sitio turístico que nos hace ilusión, pero si regresamos a lo clásico y conseguimos un libro sobre la ciudad que nos permita leer un poco acerca de su historia previo al viaje, lo que pudiese ser una simple visita, se puede convertir en un viaje en el tiempo.

Si, sé que suena extremo, pero imagínense ir caminando por una antigua calle de Estambul, Roma o Paris, alguna callecita que a leguas pudiese ser simplemente una calle más, ves pasar a las personas tomándose sus fotos y siguen su camino sin pausa alguna, hasta allí llega todo. En cambio, si hacemos la tarea y antes de llegar ahí ojeamos un par de páginas de historia de cualquiera que sea la ciudad que visitemos, seguramente caeremos en cuenta de que estamos parados donde muchos años atrás ocurrieron grandes acontecimientos históricos y la experiencia se catapulta a otro escalón.

Es hermoso llegar con una idea previa cada lugar que visitemos, así logramos que nuestras visitas nos trasladen a la historia de cada sitio y sentirnos tan enterados de cada pedacito de historia que al momento de visitar cada lugar podamos valorar mucho más los pequeños detalles.

2. Maletas inteligentes: revisa bien el clima y no olvides meter tus must pieces.

Ahora bien, el equipaje: aquí nos vamos del clima a la moda. ¿Cómo armamos nuestros looks viajeros, con estilo y sin riesgos? Asegurándonos de conocer cuál será el tiempo climático en el sitio de destino y ajustándolo a nuestra planificación. Ojo, no solo es útil chequear la temperatura, en la gran mayoría de los lugares es bastante importante chequear el nivel de humedad, el viento y las posibilidades de lluvia.

Con base en eso, podemos armar nuestro equipaje con tranquilidad, ahora repasemos algunas must pieces antes de partir. Hay piezas que son claves para salir de cualquier apuro y que se pueden adaptar a diferentes climas, porque las temperaturas siempre nos pueden sorprender y no hay nada mejor que tener un vestuario cómodo que nos permita disfrutar de todas las actividades

Dentro de esa lista podemos encontrar: un abrigo o chaqueta de cuero, nos puede servir de día en lugares fresco y al mismo tiempo se puede elevar para un look de noche; un par de jeans si son nuestros consentidos mejor, porque todos tenemos esos pantalones denim que usamos cada vez que necesitamos estar frescos y cómodos, así que no olvides empacarlos; un vestido negro, si es de largo medio es ideal, porque así podemos jugar con los accesorios dependiendo de que tan casual o elegante queramos nuestro look; y finalmente, una camisa blanca, aquí no tengo que dar muchos detalles, sabemos que esa nos salva donde sea.

Ahora, sigamos, pero vámonos con los esenciales más entretenidos.

3. Al llegar, déjate llevar y ábrete a conocer probando.

¿Probando… qué probamos? Y es que no hay mejor manera de terminar de sumergirnos en una cultura que a través de su comida. Pero vamos a ponerle más sazón a este punto, ¿qué tal si dentro de las experiencias que por normalidad tenemos al viajar, le agregamos un toque de diversión y nos proponemos probar al menos 1 elemento típico por cada comida que hagamos al día?

Y para que no nos quedemos solo en probarlo, una manera magnifica de hacer aún más memorables nuestras paradas es conociendo las recetas y preparación de algún plato típico, ¡delantal puesto y manos a la obra!

4. Mas que ser turista, ¡vuélvete local y fusiona culturas!

En este punto vamos a cambiarnos el chip para pasar de ser turistas a intentar sentirnos locales al menos por un día. Pregúntate, ¿qué haces rutinariamente en tu ciudad que puedas replicar en este nuevo sitio y mezclarlo con su cultura?

Quizás es el lugar donde tomas el café por las mañanas, el parque donde haces picnics los fines de semana o la tienda donde sueles comprar tus libros preferidos, estos son solo algunos ejemplos, cada caso es diferente y la manera de sentirnos locales es muy personal. En cualquier escenario podemos aplicar algunos pasos de nuestras rutinas a este nuevo destino, encontrar similitudes e ir conociendo qué hace característico a cada sitio que visitemos.

Ahora bien, también pongámonos en la piel de un local para terminar de adentrarnos e investiguemos cuáles son esos hábitos de las personas nativas del lugar donde nos encontramos para que además podamos descubrir la manera de ser autóctonos y sorprendernos con las particularidades de cada cultura.

5. Crea intencionalmente un motivo para regresar.

Tener motivos para regresar a un lugar es tarea sencilla, pero si le ponemos un toque de intención vamos a lograr que esas ganas de volver sean aún más poderosas y que finalicemos el viaje con una cantidad de recuerdos tan memorables que siempre queramos regresar. Este punto es libre: ¡hazlo tuyo! Eso sí, ponle mucho corazón.

Puede ir desde conocer a alguien local y dejar una amistad abierta, descubrir algún lugar recóndito que haya atrapado tus sentidos, identificar cual fue tu tradición favorita o incluso hacer una promesa lanzando una moneda al aire en el que haya sido tu rincón preferido, esa última nunca falla y lo bueno es que aquí la única regla es hacerlo tan propio que nadie pueda igualarlo.

¡Y listo! Fuimos escalando desde lo más básico hasta lo más personal y ahora estamos listos para emprender rumbo a cualquiera que sea nuestra próxima aventura sabiendo que le sacaremos más provecho que nunca.

¡Von boyage!