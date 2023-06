Si tu motivo para viajar a Nueva York es Broadway, ¡te traemos la guía definitiva para una experiencia inolvidable!

Nueva York tiene un sin fin de atracciones turísticas que ofrecerte este verano, como las obras de Broadway. Toma nota, pues te dejamos algunos de los mejores musicales para disfrutar en tu próxima visita a la Gran Manzana.

¿Viajas a Nueva York este verano? Estas son las mejores obras para ver en Broadway

& Juliet

Tras el éxito de este musical en Londres, vive en Broadway la obra que muestra qué pasaría si Julieta no muere junto a Romeo, sino que inicia su propia aventura junto a sus amigos y su nana por París.

La obra protagonizada por Betsy Wolfe, Stark Sands y Lorna Courtney incluye música producida por Max Martin, por lo que no dejarás de cantar emblemáticos temas como “Larger than Life”, “I Want It That Way” "…Baby One More Time”, “I’m Not a Girl, Not Yet a Woman”, “Teenage Dream” y “Roar”, y muchas más.

Camelot

Quizá recuerdes la película de La Espada en la Piedra en la que un joven humilde se convertía en rey de Inglaterra tras lograr sacar una espada. Este musical que se presenta en el teatro Vivian Beaumont del Lincoln Center, se enfoca justo en este personaje: Arturo (Andrew Burnap), quien ahora como adulto intenta liderar un país dividido. Para suavizar las diferencias, se casa con Guenevere (Phillipa Soo, de Hamilton), una princesa de Francia con quien hace una buena alianza, pero quien se debatirá entre su lealtad por Arturo y lo que siente por Lancelot (Jordan Donica).

Este trabajo del premiado escritor Aaron Sorkin, logró 5 nominaciones al Tony, entre ellas para la llamativa escenografía de Michael Yeargan y 59 Productions.

Once Upon a One More Time

Cuando heroínas de los cuentos como Cenicienta, Blanca Nieves, Rapunzel, Bella y más se reúnen para su club de lectura, siempre hablan sobre el mismo libro: “Los cuentos de hadas” de los hermanos Grimm. Eso es hasta que un hada madrina rebelde les lleva el libro Feminine Mystique. De ahora en adelante, “felices para siempre” nunca será lo mismo. Este musical entreteje los éxitos de Britney Spears, en un moderno cuento de hadas.

Foto: Broadway Collection

Tu próximo refugio en Broadway

Moxy Times Square

Ubicado a solo cuadras de Times Square, y a pasos de la emblemática tienda de Macy’s, este hotel te cautivará con su propuesta divertida que comprueba que un precio accesible no significa sacrificar el estilo o la comodidad. Las 612 habitaciones están ingeniosamente diseñadas por el estudio Yabu Pushelberg para adaptarse a las necesidades de los viajeros modernos. Elige cuartos de una sola cama, o con literas, perfectas para las despedidas de soltera o los viajes entre amigas.

No se pierdan el brunch rosa en Magic Hour, la azotea más grande de Nueva York y que se adapta a todas las estaciones. Aquí podrán tomarse fotos con las sexys esculturas, aventurarse con el croissant más grande y llamativo de la ciudad y probar creativos cocteles como Mr. Pink, con Dos Hombres Mezcal, licor de granada, Agave y limón; o Berry Bubbly, con Titos Vodka, licor de Frambuesa y Chandon Espumoso Rosado.

Foto: Moxy

https://moxytimessquare.com/