4 Destinos para hacer tu primer viaje sola

¿Estás pensando en viajar sola pero no sabes a dónde? Te damos 4 opciones de destinos que te fascinarán

Del total de viajeros que cada año parten de vacaciones en solitario, 73% corresponde a mujeres que se lanzan solas a la aventura. El dato surge del sitio web The Art of Travel, mientras que la industria turística calcula que la mitad de quienes se desplazan por el mundo pertenecen al mal llamado sexo débil. Y ellas son mayoría –alrededor de 85%– a la hora de decidir la reserva de un boleto de avión o un hotel, lo que las convierte en grandes decisoras de compra en este segmento. Antes de la pandemia, se estimaba que había cuatro viajeras por cada trotamundos masculino; y en los cuatro años antes de la crisis sanitaria, según Google Trends, las búsquedas de “viajeras solas” se multiplicaron por seis.

Por MILAGROS BELGRANO RAWSON

En la actualidad, son muchas las feministas que reclaman el derecho a viajar en solitario y en condiciones seguras. Es el caso de Janice Waugh, cuyo proyecto Solo Traveler, describe esta historiadora y viajera, es “un llamado a la acción” para “romper convenciones” y atreverse a descubrir el mundo, sin tabúes y como una muestra de empoderamiento. A continuación, te comparto cuatro destinos, en México y Estados Unidos, ideales para viajar sin compañía, al tiempo que aumentas tu autoestima y confianza, aprendes y amplías tu cultura general y construyes amistades.

Acapulco

Considerado destino familiar, Acapulco bien puede constituir el “viaje de bautismo” de toda joven que busque una playa accesible para su primer periplo en solitario. El boleto de avión –o camión, incluso– a esta ciudad costera es más económico que otros puntos de la República, aunque existen otras ventajas. Si bien el Acapulco tradicional tiene bajo puntaje en materia de seguridad, en la zona de Diamante podrás des- cansar sin preocupaciones. ¿Dónde? Una opción es el Princess Mundo Imperial, que se recuesta sobre la playa Revolcadero.

Foto: Getty Images

Ofrece clases de golf a quienes quieran perfeccionar su swing o descubrir por primera vez este deporte; todo en su campo Turtle Dunes de 18 hoyos, diseñado por Tripp Davis, una eminencia en arquitectura de campos de golf. Después de la clase, podrás degustar platillos y smoothies en Beach Club, donde también se sirve gastronomía de mar, o en Chu- la Vista, con un generoso buffet junto a la alberca. Otro programa es tomar un masaje en la Clínica Spa Tlalli, en el mismo hotel; cuenta con 17 cabinas de tratamiento, áreas termales y salón de belleza. O si lo tuyo es el turismo eco friendly, el hotel organiza actividades de libe- ración de tortugas; al salir de los huevos, estos reptiles dejan la seguridad de la arena para iniciarse en la vida adulta en mar abierto, lo que constituye un espectáculo digno de presenciar. También lee: Cuánto cuesta un viaje a Acapulco desde la Ciudad de México Y si te gustan los conciertos, otra opción, un poco más alejada de la playa, pero con transporte exclusivo hacia su beach club privado, es Scala Ocean Club en Barra Vieja. Más allá de la música, de día, si no tienes ganas de convivir con niños, su área de albercas cuenta con una zona para adultos donde podrás asolearte, leer y disfrutar de un cóctel. Su spa es otro de sus atractivos, igual que su bar y restaurante de comidas rápidas La Moda, perfecto para calentar motores antes de un concierto, al estilo Hard Rock Café, con memorabilia de grandes de la canción mexicana, como Gloria Trevi o Juan Gabriel.

Mérida

La capital yucateca es considera- da una de las mejores ciudades del país para vivir, no solo por la inyección de capital nacional y extranjero que ha recibido, también por sus altos índices de seguridad. Muestra de ello es la cantidad de familias y nómades digitales que en los últimos años se han instalado en esta ciudad en la que confluyen armónica- mente su pasado colonial y maya. Pero vamos a los detalles prácticos. Primero: ¿te hospedarás en hotel o Airbnb? Si para tu primer viaje en solitario te laten el servicio a la habitación las 24 horas y otros mimos, te recomiendo el Holiday Inn Hotel & Suites La Isla, en el norte residencial de la Ciudad Blanca y a unos pasos de la Plaza La Isla Mallentertainment.

Foto: Getty Images

En el hotel, consiéntete con el desayuno buffet en Andrómeda, o unos tragos en el bar Orion. Otra de las ventajas de hospedarte en un Holiday Inn es que puedes lavar tu ropa en lavadoras y secadoras operadas con monedas (invaluable para ahorrar equipaje... ¡y no pagar fortunas!). Además de nadar en su alberca, donde un chapuzón al atardecer te sabrá a gloria, te sugiero entrenar en su gimnasio, enfriado con un silencioso aire acondicionado y equipado con lo último en parafernalia fitness. A la mañana temprano, antes de que el calor pegue fuerte, procura visitar el Paseo de Montejo, en el centro de Mérida, que concentra anti- guas mansiones de la era del henequén –o sisal–, que llegó a ser llamado “oro verde” durante su auge, en el siglo XIX.

Los Ángeles

A solo tres horas y media en avión de la capital mexicana, Los Ángeles es una metrópolis segura y accesible, incluso si no cuentas con auto, porque puedes recorrerla combinando diversos medios de transporte público. En cuanto a comidas y hospedaje, hay opciones para todos los presupuestos, pero recuerda que aquí lo más oneroso siempre es lo segundo, sobre todo si llegas en temporada de premios (un calendario que aplica desde enero hasta fines marzo, con los Oscar incluidos). Si has ahorrado un dinerito, es en esta ciudad donde valdrá la pena gastarlo. Como pernoctar en el Silver Lake Pool & Inn, en Silver Lake, una de las colonias más excitantes de LA. Al igual que su vecino Echo Park, este barrio ubicado al este de la ciudad es seguro, muy caminable y se enorgullece de tener algunos de los mejores restaurantes de LA, además de una agitada escena musical y artística. Un hotel que también te volará la cabeza es el June, con dos locaciones angelinas: West LA o Malibú (allí donde las estrellas de Hollywood tienen sus casas de playa). Sin olvidar un hotel de diseño con unas de las mejores opciones culinarias en la zona del Downtown: el Figueroa, que además presume una rica historia vinculada con el movimiento de mujeres de esta ciudad. De hecho, en 1926, cuando se inauguró, era el edificio comercial funda- do por mujeres para mujeres más grande de la época.

Foto: Getty

Por entonces, en destinos considerados exóticos como Argentina o Uruguay, viajeras como la estadounidense Katherine Dreier (mecenas del artista Marcel Duchamp), se quejaban de que en el sur a “una dama respetable” le estaba vedado hospedarse sola en un hotel (necesitaba un chaperón hombre, en general). Pero el Figueroa, que por entonces funcionaba como sede del Young Women’s Christian Association (YWCA), era un oasis para mujeres viajeras solas, que allí encontraban un refugio donde nadie las miraba mal. Como un guiño a su pasado, el hotel actualmente presenta la “H.E.R Suite”, diseñada para estancias felices y que invitan a un merecido descanso.

Santa Bárbara

Al norte de Los Ángeles, este enclave frente al Pacífico también es llamado la “Riviera Americana”. Oprah Winfrey, Brad Pitt, Ellen De Generes y otras estrellas suelen visitar Santa Barbara para disfrutar de la brisa oceánica y las vistas de las ballenas. Puedes acceder a esta ciudad manejando (por la carretera 101) o en tren (desde LA, el trayecto dura dos horas y los boletos van desde los 19 dólares). Visita playas como Gaviota State Park y Rincon Beach Park (frecuentada por surfers que se congregan sobre todo en Rincon Point).

Foto: Getty

No todas las playas de California son dog-friendly (en LA los canes están prohibidos), pero Hendry’s Beach sí lo es; allí tienes el restaurante Boathouse. Otro lugar a visitar es el impactante campus de la Universidad de California Santa Barbara. Para hospedarte, el Californian presenta espacios ambientados con muy buen gusto por el interiorista de las celebs Martyn Lawrence Bullard; está situado en The Funk Zone (como se llama al área de 13 cuadras ubicada entre la calle State y la avenida costera de Santa Barbara). The Funk Zone supo ser un barrio industrial, que hoy ha sido copado por artistas, diseñadores de tablas de surf y viñateros urbanos, quienes venden su trabajo en tiendas del barrio. Y si llegaras a sufrir nostalgia, ve derecho a Mony’s Mexican Food, donde Monica Díaz te apapachará con tacos y otros platillos caseros.