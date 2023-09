Conoce las 10 Casas del Terror de Universal y encuentra a los mortífagos de Harry Potter

Universal Orlando Resort le dio la bienvenida al Halloween con 10 increíbles casas del terror inspiradas en las mejores series y películas, ¡no te las puedes perder!

Hace algunos días se inauguró el esperado evento Halloween Horror Nights de Universal Orlando Resort, que hasta el 4 de noviembre tendrá cinco zonas de miedo, un espectáculo en vivo, una tienda tributo nueva, comida y bebida temática, mortífagos en el área de Harry Potter y lo mejor, 10 casas de terror; entre ellas varias nuevas, incluyendo de la nueva temporada de Stranger Things.

Te invitamos a conocer las 10 Casas del Terror de Universal y a elegir tu favorita.

Por Mariana Mijares

Fotos: Cortesía Universal Orlando Resort

1. Stranger Things 4

¿Podrías resistir la espantosa maldición de Vecna? Adéntrate a la temporada más aterradora de Stranger Things hasta el momento. Al igual que Eleven, ahora tendrás la oportunidad de detener al poderoso villano. Todo final tiene un comienzo.

2. Dr. Oddfellow: Twisted Origins

El concepto de las Halloween Horror Nights de este año gira en torno a este personaje y a su circo demente nocturno dirigido por este malvado maestro de ceremonias que busca almas humanas para alimentar su poder inmortal…

3. Bloodmoon: Dark Offerings

En un pueblo de la época colonial, los adoradores de la luna presencian una ‘luna de sangre’ en su festival de otoño. Esto es una señal para cazar a los no seguidores, incluidos tú y tu escuadrón ¡que deberán huir para evitar ser masacrados!

4. Chucky: Ultimate Kill Count

Uno de los muñecos más famosos de todos los tiempos ha vuelto con un Chucky que ha secuestrado su propia casa y que, junto a más de 20 juguetes, está dispuesto a matar a todos los que intenten transitar por ahí.

5. The Last of Us

Navega la carnicería y el caos de Pittsburgh en esta casa inspirada en el premiado videojuego de Naughty Dog y PlayStation. Comienza un viaje brutal junto a Joel y Ellie en un mundo dominado por el virus fúngico que convierte a los humanos en una nueva amenaza: los Infectados.

6. Dueling Dragons: Choose Thy Fate

El gran mago Merlín se ha transformado en el Roble Encantado, dejando un vacío de poder. Cuando dos poderosos brujos invaden su castillo para robar su libro de hechizos, se convierten en dragones de fuego y hielo. Tú quedarás atrapado en medio de esta batalla en la que deberás elegir un camino...

7. The Exorcist: Believer

Por primera vez el parque tiene una casa de una película que aún no estrena en la que dos niñas desaparecidas han sido encontradas sin memoria de lo que les pasó. Sé testigo de una escalofriante cadena de acontecimientos mientras te adentras en las escenas más terroríficas de la nueva película de horror de Universal Pictures y Morgan Creek Entertainment.

8. YETI: Campground Kills

Tú y tus amigos se adentrarán en un campamento de los años 50 invadido por enormes y amenazadores Yetis que destrozarán a cualquiera que se interponga en su camino. Para escapar, intenten huir a la torre de guardabosques.

9. The Darkest Deal

El músico de blues Pinestraw Spruce tendrá que enfrentarse a la música después de conocer a The Collector y cambiar su alma por la gloria musical. Aprende el terrible precio de la fama.

10. Universal Monsters: Unsmaked

Desciende a las Catacumbas de París, para enfrentar a una nueva horda de monstruos: el Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, el Fantasma de la Ópera, el Jorobado de Notre Dame y el Dr. Jack Griffin, mejor conocido como El Hombre Invisible en esta casa que homenajea a los clásicos monstruos de Universal.

Zonas de terror

Explora además las cinco zonas de terror que incluyen criaturas terroríficas en “Dr. Oddfellow’s Collection of Horror”; a monstruos diversos en “Shipyard 32: Horrors Unhinged”, a los signos del zodíaco cobrar vida en “Dark Zodiac”, a experimentos retorcidos y animales salvajes en “Jungle of Doom: Expedition Horror” y hasta poder ser parte de festival de música con vampiros sedientos de sangre en “Vamp ’69: Summer of Blood”.

Adicionalmente, en el área de The Wizarding World of Harry Potter tendrá por primera vez Mortífagos en Diagon Alley, en fechas seleccionadas del 1 de septiembre al 4 de noviembre.

Puedes comprar boletos para una sola noche o adquirir pases como Frequent Fear y Rush of Fear, además de upgrades de eventos como Express Pass, R.I.P. Tour y el tour diurno Behind the Screams: Unmasking the Horror Tour.

Recuerda que si eliges hospedarte en alguna de las ocho propiedades de Universal, podrás acceder a beneficios como Entrada Temprana a los Parques Temáticos durante el día y acceso con prioridad a eventos de Halloween Horror Nights por la noche, así como transporte de cortesía a los parques temáticos y Universal CityWalk.