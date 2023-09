¿Cómo comenzar a trabajar en la vida que siempre has soñado? te decimos la guía infalible para lograrlo

La inmensa mayoría vive quejándose de la vida que viven, culpando a todo su entorno de lo que pasa en sus vidas. Todo es culpa de sus parejas, sus jefes, los vecinos, el gobierno, la escuela de sus hijos, la economía, en fin, todo lo que se te ocurra. Básicamente son víctimas de las circunstancias y pareciera que no pueden salir de esa situación y realmente, desde ese lugar, no podrán salir de ahí por una sencilla razón.

Cuando eres víctima de tus circunstancias y dejas que el destino te lleve hacia la vida que te tocó vivir, parecería que es imposible vivir de forma distinta, incluso llegas a sentir que lo “has probado todo” y en cierta forma así es, porque has hecho todo lo que conoces, pero eso no quiere decir que realmente lo hayas intentado de todo.

Desde este lugar de víctima, es imposible vivir en abundancia, porque si todo es responsabilidad de alguien más, entonces tendrías que esperar a que los demás cambien o hagan algo para cambiar tu situación y eso nunca pasa.

Existen 2 formas de vivir: por circunstancias o por diseño pero, ¿cómo haces para crear la vida de tus sueños?

Estos son los 5 pasos que debes seguir para crear la vida de tus sueños

Responsabilízate

Hay que entender que, si no tomas las riendas de tu vida y te responsabilizas de lo que te gusta y de lo que no también, es imposible hacer cambios. Claro que es más cómodo culpar a los demás de lo que no te gusta en tu vida, porque al hacerlo puedes evadir la responsabilidad, pero eso no te dará control de tu vida y te mantendrá con los mismos resultados.

Diseña tu vida

¿Te subirías a un taxi sin decirle hacia dónde ir y dejando que te lleve hacia donde el conductor quiera? Sé que ese ejemplo suena absurdo, pero la inmensa mayoría de las personas vive así, dejando que la vida los lleve hacia donde quiera, no tienen un diseño de qué es lo que quieren que pase en su día a día. Claro que tienen anhelos y piensan en lo que no les gusta de sus vidas y fantasean con lo que les gustaría vivir, pero eso no es tener un diseño, esto se trata de aprender a soñar con un rumbo claro.

¿Pero porqué dejamos de soñar para diseñar nuestra vida? Porque desde que somos pequeños nos dicen que seamos realistas, que no soñemos con cosas que parecen imposibles y eso hace que se termine limitando nuestra vida y terminamos resignados, viviendo una vida conformista. No se trata de perseguir tus sueños, sino de diseñarlos y trabajar cada día en convertirte en ellos, te dejo estos 3 pasos para diseñar la vida con la que sueñas…

Sueña en grande a tres años

Vas a empezar por soñar a tres años a partir de hoy, pero no desde tus circunstancias actuales, sino desde la vida que realmente amarías vivir.

Escribe tu sueño en tiempo presente y como si ya estuvieras ahí

Al escribir tu sueño, no lo escribas como lo que te gustaría vivir, más bien escríbelo como si ya lo estuvieras viviendo, tú eres el protagonista de tu película.

Escribe en positivo y de forma específica

Tu cerebro no procesa el “no”, por lo tanto, debes enviar las señales correctas a tu cerebro. Por ejemplo, si te digo que NO te imagines un tigre, ya tienes el tigre en la cabeza, por eso tienes que cuidar tus palabras, como bien lo dice Don Miguel Ruiz en su libro “Los 4 Acuerdos”: “Las palabras son como hechizos, tienes que cuidar lo que dices”

Además, es importante hacerlo de forma específica; no se trata de decir “quiero más dinero”, sino de describir cuánto es más dinero para ti.

A la persona que eres hoy no le alcanza para vivir esta vida y no me refiero al dinero, sino a tu mentalidad, hábitos y sentido de merecimiento, que son los 3 elementos en los que hay que trabajar cada día para construir esta vida que diseñaste.

¿Estás listo para dejar de vivir por circunstancias y empezar a vivir por diseño?

Por Ricardo GP @Rich.gp