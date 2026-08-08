El amor y la manifestación se han convertido en una combinación cada vez más popular en redes sociales, debido a que las personas cada vez buscan más el poder de la atracción para encontrar pareja. Desde escribir afirmaciones hasta realizar pequeños rituales antes de una cita, existen distintas prácticas que prometen ayudarte a enfocar tu energía en aquello que deseas atraer. Este 8 de agosto se celebra el Portal del León, un fenómeno relacionado con la temporada de Leo y con la alineación simbólica entre el Sol, Sirio y la Tierra que se utiliza para cerrar ciclos y atraer nuevas oportunidades, por lo que es el día perfecto para hacer un ritual si tienes a una persona especial en mente: escribir su nombre y establecer una intención relacionada con el vínculo que deseas construir.

Sin embargo, debes saber que este ritual no puede controlar los sentimientos ni las decisiones de otra persona, solo te ayuda a dirigir tu atención hacia aquello que deseas mediante una intención correcta.

Te puede interesar: Portal del León 2026: cómo cerrar ciclos este 8 de agosto

Portal del León: ¿Qué pasa si escribes el nombre de la persona que te gusta este 8 de agosto?

Según las diferentes creencias y prácticas de manifestación, escribir el nombre de la persona que quieres atraer te puede ayudar a visualizar más fácilmente el vínculo que deseas construir. No se trata de escribirlo como un deseo, sino como una intención que se enfoque en el tipo de relación que te gustaría tener. Por ejemplo: “Deseo construir con esta persona un vínculo recíproco, sano, divertido y lleno de cariño, si ambos queremos lo mismo.”

De esta manera, el ritual no trata de manipular o imponer sentimientos sobre otra persona, sino de ayudarte a reconocer qué buscas en una relación para que te sea más fácil atraer ese tipo de amor.

¿Qué pasa si escribes el nombre de la persona que te gusta este 8 de agosto? El ritual del Portal del León Eoneren/Getty Images

¿Cómo hacer el ritual del Portal del León para atraer el amor?

1. Busca un lugar tranquilo

Deja a un lado tu celular, apaga la televisión y la música y busca un lugar que te permita concentrarte completamente en lo que quieres manifestar.

2. Escribe el nombre de la persona

En el centro de una hoja de papel, escribe el nombre completo de la persona en cuestión. Debajo, agrega tres características que te gustaría encontrar en un vínculo romántico con ella, como atracción, empatía o reciprocidad.

3. Escribe tu intención

Ahora escribe una frase que represente lo que quieres experimentar, ya sea un amor recíproco, una relación apasionada y correspondida o un vínculo basado en el respeto.

4. Visualiza la relación que deseas

Cierra los ojos, respira profundo y concéntrate. Imagina cómo te gustaría sentirte dentro de esa relación y trata de sentirlo como si ya estuviera pasando. Enfócate en cómo te quieres sentir: deseada, relajada, querida, etc.

5. Guarda la hoja

Una vez que hayas escrito tus intenciones, dobla el papel y guárdalo en un lugar privado. Si deseas acelerar el proceso, colócalo bajo tu almohada la noche del 8 de agosto.

Ojo: No está comprobado científicamente que este ritual haga que una persona se acerque a ti, pero puede funcionar como un ejercicio de manifestación y claridad emocional.