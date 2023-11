Las 7 cosas que no deberían avergonzarte durante el sexo

Olvídate de sentir vergüenza por tu cuerpo, por no tener un orgasmo o por solicitar pruebas de ITS

¿Por qué se presenta la vergüenza durante las relaciones sexuales? Masturbarte frente a tu pareja puede parecer todo un reto y desnudarte con la luz encendida es el peor de tus temores. Pero los tabús en la sexualidad ya son cosa del pasado y debes saber que se trata de un acto íntimo en el que debes sentirte en total confianza. Toma nota de las cosas que no deberían darte pena durante la actividad sexual...

7 Cosas que no deberían avergonzarte durante el sexo

Tu cuerpo

¿Eres de las personas que prefiere tener relaciones sexuales con la luz apagada por temor a que critiquen tu cuerpo? Deshazte de esta idea ¡ya! Este acto íntimo debe involucrar confianza, crea un espacio seguro con tu pareja para que ambos se sientan cómodos y libres de juicios. Todos los cuerpos son hermosos.

Masturbarte

No temas autocomplacerte cuando te encuentres en el plano íntimo con tu pareja, de hecho, esto resulta ser muy placentero, excitante y saludable, además de que fortalecerá la confianza entre ambos.



Usar juguetes sexuales

Los juguetes sexuales ya no son considerados un tabú y es perfectamente normal incluirlos en el acto sexual. Estos artículos encenderán el ambiente y mejorarán la intimidad entre tu pareja y tú.

Pedir pruebas de ITS

No, no eres anticuada por preguntar acerca de la salud sexual de tu pareja, de hecho es digno de una persona responsable y muy madura. La intimidad entre ustedes será aún más placentera después de que ambos se hagan exámenes médicos para descartar una posible enfermedad de transmisión sexual.



Utilizar condón

La pasión y el deseo pueden ser peligrosos, pero no te dejes llevar por el impulso o la vergüenza y pídele a tu pareja sexual que utilicen condón o algún otro método anticonceptivo para evitar un posible embarazo no deseado o una ITS.

Gases vaginales

Primero que nada, debes saber que los ruidos vaginales son completamente normales durante la actividad sexual. Si tu vagina decidió liberar aire en el momento menos indicado, no te sientas avergonzada ni te escondas debajo de las sábanas; actúa normal, porque lo que acaba de pasarte es algo completamente natural y tu pareja sexual también debería saber eso.



Tus fantasías sexuales

Que no te dé pena decir qué te gusta, cómo te gusta y dónde te gusta. Todos tenemos fantasías sexuales únicas, no temas hacerlas realidad.