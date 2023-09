¿Qué es la Superluna azul y cómo te afectará según el zodiaco? Aquí te lo contamos...

¿Por qué todos hablan de la Superluna azul de agosto? Este fenómeno no volverá a presenciarse hasta el 2037 de nuevo, por lo que debes aprovechar su energía al máximo. El evento astronómico se hizo presente este 30 y 31 agosto, cuando el satélite iluminó el planeta Tierra con su esplendorosa luz. El término “azul” hace referencia a que será la segunda luna llena del mes, mientras que “Superluna” se refiere a que el satélite estará en su punto más cercano a la Tierra. ¿Cómo afectará la Superluna azul a cada signo zodiacal?

Superluna azul: así afectará la luna llena del 31 de agosto a cada signo zodiacal

Aries (21 marzo - 19 abril)

Tiempo para relajarte un poco: ocúpalo en ti y para convivir con tus más cercanos, le caerá muy bien a tu corazón y a tu salud física después del ritmo tan acelerado de vida que has llevado los últimos días. ¡A planear esas vacaciones que tanta falta te hacen! Un spa, dátelo.

Tauro (20 abril - 20 mayo)

Revisa cómo mejorar tus relaciones, sean con amigos, familiares o de amorrrr. Si hubo un malentendido y no has platicado las cosas, es el mes perfecto para aclarar todo. Perdonar, ser compasiva y dejar ir son palabras claves del mes para ti, Tauro. Suelta el control y aprende.

Géminis (21 mayo - 20 junio)

Confía en que los astros te ayudarán, aunque todavía no comprendas los porqués de lo que te pasa. No te resistas y fluye con los cambios que se presentan. Las cosas quizá no salgan como pensabas, pero ten paciencia y verás cómo la vida te lleva a lugares... ¡increíbles!

Día internacional de la luna: Rituales para cada fase de la luna Getty Images

Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Después de toda esa limpieza que has hecho en tu vida es momento de reinventarte, no solo en el aspecto físico, también en lo profesional. Aprende a usar nuevas plataformas o tecnología u otros conocimientos relevantes para tu área. ¡Refleja quién eres ahora, Libra!

Acuario (20 enero - 18 febrero)

Vienen cambios en la forma en que vives, en tu hogar. Revalúa hacia dónde vas y lo que quieres crear, si en donde estás se siente como hogar o llegó la hora de mo- verte. La energía disponible te ayudará a hacer ajustes y explorar nuevos caminos... si así lo deseas.

Cáncer (21 junio - 22 julio)

¡Confía en tus corazonadas e instintos! Sobre todo, acerca de esos proyectos y socios nuevos, porque te lle- varán aún más lejos. Atrévete a tomar nuevos caminos, arriésgate en tus decisiones y ponte atenta a las oportunidades que están para ti. Escucha a tus emociones.

Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

La energía de los astros te regala mucha confianza y carisma: te sentirás más segura de ti misma, lo cual atraerá personas en la parte romántica de tu vida y una nueva relación podría surgir. Un excelente regalito de cumpleaños, ¿no? Déjate consentir sin esas murallas a tu alrededor.

Leo (23 julio - 22 agosto)

Reconecta con tus pasiones y tu lado creativo. ¡Dale atención, tiempo y esfuerzo a lo que realmente te hace sentir viva! Si te concentras en esta energía, atraerás a personas que te ayuden en tus proyectos y te enseñen a gozar más de la vida; recuerda que el universo escucha acciones.

Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Tu enfoque estará en cómo balanceas tu vida, sobre todo tus relaciones. Es tiem- po de limpiar esta área: pregúntate qué te funciona y qué no en amistad, trabajo, socios o parejas. Si ya no te hace feliz, suéltalo. Necesi- tas sentirte plena para crear tus nuevos objetivos.

Superluna de Esturión: Cómo darte un baño de luna llena Getty Images

Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Temas de dinero y autovalía serán el foco este mes para ti. Analizar tus creencias acerca de ambos te permitirá quitar esos bloqueos que te impiden avanzar. Recuerda que los pensamientos forman nuestras emociones: ¿qué ideas acerca de ti están alejando tu éxito fi- nanciero? Échale autocrítica.

Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Enfócate en tu salud, rutinas y tu trabajo interno; ahora más que siempre los astros requieren que te des tiempo para ir adentro. ¡Deja las expectativas de los demás y conecta con tu cuerpo, mente y espíritu; necesitas autosa- narte! El universo te traerá lo que requieres.

Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

¡Confía en tus dones y valor! Esos proyectos que tan to has esperado, se darán. Rodéate de gente que tenga la misma energía que tú, de optimismo, porque eso atraerá mucha expansión para todo lo que deseas y buscas. No dudes de que verás tus sueños realizados.