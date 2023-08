Si llevas un tiempo teniendo mala suerte, estando de mal humor y teniendo malestares físicos, quizá sea momento de que te hagas una limpia energética

¿Presientes que las energías negativas están invadiendo cada aspecto de tu vida? Quizás estés en lo correcto; en ocasiones, nuestro ambiente se carga de vibras pesadas que nos impiden avanzar y atraer la buena suerte, además de que evitan que la energía fluya de manera adecuada. Esto se genera por envidias, rencores y malos deseos en tu contra, incluso podrías estar siendo víctima de algún tipo de brujería. ¿Es momento de que te hagas una limpia? Las siguientes señales indican que sí...

Señales de que necesitas hacerte una limpia para eliminar energías negativas

Todo te sale mal

El trabajo no va bien y tu vida romántica no está en su mejor momento, además de que las oportunidades no llegan y las puertas no se te abren, ¡al contrario! Parece que todos los días te levantas con el pie izquierdo y la buena suerte no está de tu lado.

Rituales para acabar con la mala suerte Foto: Getty images

Siempre estás de malas

¿Has notado que todo te irrita? Es normal estar de mal humor de vez en cuando, pero si este sentimiento ya afecta tu vida laboral e incluso tus relaciones interpersonales, es señal de que algo externo está interfiriendo en el flujo de tu energía positiva.

Señales de que necesitas una limpia Pexels

El cansancio se apodera ti

Aunque duermas suficientes horas por la noche, te cuesta mucho trabajo levantarte de la cama por las mañanas. Durante el día te sientes agotada y el cansancio te impide realizar tus actividades de forma eficaz. Por lo mismo, tu trabajo se está viendo afectado, al igual que tu vida social.

Getty Images

Se te dificulta socializar

Cuando se trata de conocer nuevas personas, parece que una barrera aparece frente a ti. Sientes que has perdido la seguridad en ti misma y que no tienes habilidades sociales, como la empatía y la capacidad para comunicar sentimientos y emociones. Te es cada vez más complicado relacionarte y hacer nuevos amigos.

Señales de que necesitas una limpia

Dolor de cabeza

El estrés ha cobrado factura y los malestares físicos ya comienzan a hacerse presentes. Las emociones negativas siempre terminan manifestándose a través de enfermedades o dolencias que deben ser controlados con medicamentos.

señales de que necesitas una limpia

Si eres víctima de todos estos síntomas, quizá es momento de que busques a algún experto para hacerte una limpia espiritual.