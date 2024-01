Necesitamos hablar sobre la perimenopausia; aquí todo lo que debes saber al respecto

Como exejecutiva de marketing, Kerri Devine pasó toda su carrera respondiendo a crisis, así que fue un shock para todos, incluyéndola a ella misma, cuando un día, a mediados de sus 40 años de edad, tuvo un colapso total en medio de una tienda de manualidades: sufrió una leve conmoción cerebral (mejor no preguntes). “Pero ni siquiera pensé en ir al doctor por eso”, confiesa. Simplemente lo atribuyó al estrés, el insomnio y la ansiedad con los que había lidiado durante años. Hasta que un amigo sugirió que podría ser algo diferente por completo.

La mayoría de nosotras estamos familiarizadas y nos estamos sintiendo más cómodas con la idea de la menopausia gracias, en gran parte, a la forma en que la cultura popular ha abrazado el antes silenciado “cambio de vida” (ver toda una trama en Sex and the City 2 y comentarios sinceros de celebridades como Gwyneth Paltrow y Oprah). Pero, con su precursora, la perimenopausia, no tanto. Un estudio reciente encontró que 60% de las mujeres mayores de 40 años se sentían “nada informadas” sobre el tema, a pesar de que puede ser un evento que altera la mente y el cuerpo durante varios años.

Por Hannah Chubb

¿Qué es la perimenopausia, a qué edad llega y cuáles son sus síntomas?

La perimenopausia suele llegar a mediados de los 40 de una mujer (aunque, a veces, más temprano, como a mediados de los 30), cuando los niveles de estrógeno y progesterona en el cuerpo comienzan a fluctuar, explica la ginecóloga Samantha M. Dunham, codirectora del centro de Salud NYU Langone Health. Por lo general dura de cuatro a ocho años y termina cuando oficialmente alcanzas la menopausia, marcada por un año completo sin menstruación.

“Es un capítulo por completo normal en la vida de una mujer”, dice la Dra. Dunham. Sin embargo, muchas personas solo descubren que existe una vez que se enfrentan a uno o más síntomas extraños o repentinos que incluso sus médicos pueden tener dificultades para explicar porque, como ocurre tantas veces con problemas relacionados con la salud femenina, la perimenopausia ha permanecido fuera del radar durante demasiado tiempo. Aquí está lo que es hora de entender por fin.

¿Qué es la perinemenopausia, a qué edad llega y cuáles son sus síntomas?

¿Cuáles son los síntomas?

Lo primero y más importante: identificar la perimenopausia puede ser difícil en realidad, tanto para quienes la presentan como para los médicos que intentan diagnosticarla. Una razón: todas la experimentan de manera distinta.

• Periodos irregulares

• Cambios de humor

• Sudoración excesiva

• Sofocos

• Ansiedad

• Depresión

• Trastornos del sueño

• Fatiga

• Dolores articulares y musculares

• Dolores de cabeza o migrañas

• Dificultad para concentrarse

• Problemas de memoria

• Sequedad vaginal

• Cambios en el deseo y función sexual

• Urgencia urinaria

• Aumento de peso

• Cambios en el pelo, la piel y uñas

• Sequedad en ojos y boca

• Pérdida ósea

• Sensibilidad mamaria

• Palpitaciones cardiacas

• Cambios en gusto y olfato

No hay una solución única para la perimenopausia porque, al final del día, no es en verdad un “problema”, sino un proceso que seguirá su curso.