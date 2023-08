Qué tan recomendable es nadar cuando estás en tus días

¿Nadar durante tu menstruación? Intimina

No hay mejor plan para el verano que ir a la playa y presumir tu nuevo traje de baño; asolearte, lucir tu perfecto tan en una selfie y después darte un chapuzón en el mar suena como un sueño hecho realidad, pero nunca falta un invitado inesperado que termina por arruinar tus vacaciones: Andrés, el que viene cada mes, mejor conocido como menstruación.

¿Puedo nadar cuando estoy en mis días?

De acuerdo a la marca de cuidado íntimo para la mujer, nadar durante la menstruación es perfectamente seguro y puede ser beneficioso, ya que el ejercicio puede mejorar el dolor menstrual. Algunos temen que la pérdida de sangre sea visible en el agua, perdo debes saber que al estar en contacto con la misma, la cantidad de sangre se reduce, ya que hay más resistencia al flujo sanguíneo contra el agua que contra el aire. Sin embargo, una vez fuera del agua, el flujo sanguíneo puede volver a empezar. Por lo tanto, puede ser útil llevar protección sanitaria: las copas menstruales son muy eficaces para esto. Llevar ropa de baño más oscura también puede ayudar a aliviar la ansiedad ante las pérdidas.

Nadar durante la menstruación no sólo es seguro, sino que tu cuerpo puede beneficiarse de ello. Este ejercicio, en general, es estupendo para combatir los síntomas del periodo, tanto físicos como mentales. La natación, entre otros ejercicios, no sólo crea endorfinas en el cerebro que mejoran el estado de ánimo, sino que también libera beta-endorfinas, el analgésico propio del cuerpo. Estas sustancias químicas ayudan a quemar las prostaglandinas, las sustancias químicas que se liberan durante la menstruación y que provocan los calambres musculares. Además, ¿conoces esa sensación de hinchazón que se produce cuando tienes la regla? El ejercicio te hace sudar esos líquidos adicionales no deseados y te ayuda a aliviar ese vientre hinchado. En general, si practicas ejercicio con regularidad, tendrás calambres más leves y un flujo más ligero que las que llevan un estilo de vida más sedentario.

¿Tampón o copa menstrual?

Existen diferentes métodos para disfrutar de un chapuzón mientras estás en tus días; la copa menstrual o el tampón son las mejores opciones. Sin embargo, aquí te vamos a dar sus pros y contras:



Tampón

Si decides utilizar un tampón, ten en cuenta que puede absorber una pequeña cantidad de agua mientras absorbe la sangre menstrual, por lo que es importante que justo al entrar y al salir de la piscina cambies de tampón para evitar accidentes, infecciones y cambios en el pH vaginal.

Copa menstrual

Debido a que cuenta con una mayor capacidad que el tampón, la copa menstrual ha sido el método favorito de muchas mujeres para nadar cuando están menstruando. Es difícil tener accidentes con una copa menstrual debido a que es muy fácil controlar el flujo sanguíneo.

