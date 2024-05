Orbiting: ¿qué significa cuando te ghostea, pero espía tus redes sociales?

No permitas que te obsesione este comportamiento, el orbiting es una práctica que te hará sentir confundida y ese es su único objetivo…

Sin duda, la llegada de las redes sociales revolucionó todos los aspectos de nuestro día a día, quizá uno de los más evidentes es el de las relaciones personales y el amor. Las nuevas formas de conocer, pretender e interactuar con alguien a quien te interesa conocer más allá de la interacción digital están totalmente viciadas por la influencia de las redes sociales.

Incluso, algunos conceptos que parecían medianamente claros por acuerdo social se han movido por el uso de las redes sociales, como el de infidelidad que ahora también incluye seguir e interactuar a otras personas aun cuando eso incomoda a la pareja.

Orbiting, cuando te ghostea, pero sigue rondando tus redes sociales

Esta nueva variante del ghosting implica que la persona que ha desaparecido súbitamente hace apariciones indirectas a través de redes sociales, por ejemplo, espiar las historias de Instagram sin interactuar y con la clara intención de que te des cuenta de que sigue al pendiente de ti, pero sin interés de acercarse.

Otra práctica común es que deje comentarios en publicaciones donde tú has interactuado, incluso en fotos donde estés etiquetada, pero ignore tus mensajes directos en busca de una explicación al comportamiento, por ejemplo.

Anula el poder del orbiting bloqueándolo de todas tus redes sociales Getty images

En el fondo, esta práctica significa que la persona que tiene ese patrón de comportamientos no tiene la madurez suficiente para hablar claro y dar por concluida la relación, pero sabe que siempre estarás dispuesta a que regrese en el momento que quiera porque no has cerrado la puerta con un bloqueo definitivo de todas las redes sociales.

Sabemos que es difícil concluir una relación sin tener más explicaciones de qué sucedió, pero es momento de que termines con la incertidumbre y recuperes tu dignidad bloqueándolo para que no aparezca más. Recuerda que el cuidado que le des tú a tu salud emocional, no se lo dará nadie más.