Mitos y realidades de utilizar brasier; ¿realmente es dañino para la salud?

Se han replicado muchos mitos alrededor del brasier; varias mujeres aseguran que es dañino para la salud, sin embargo, no existen pruebas científicas que demuestren que es cierto.

El brasier a lo largo de la historia se ha vuelto un gran aliado para cualquier chica; es capaz de hacer lucir tus boobs firmes y de buen tamaño, pero, en los últimos años fue perdiendo sus encantos al ser acusado de ser nocivo para la salud. ¡Mentira!, en realidad, no hay pruebas científicas que comprueben esta información. Continúa leyendo para conocer más mitos y realidades de esta prenda.

Mitos del sujetador

No es capaz de causar cáncer de mama

Se dice que el uso del brasier puede aumentar las probabilidades de que desarrolles cáncer de mama en alguna etapa de tu vida, esto es completamente falso. Según la Asociación Americana del Cáncer, no hay evidencia científica que asocie al sostén con la principal causa de muerte en las mujeres.

Dormir con brasier te ayuda a mantener los pechos en su lugar

Este es otro de los mitos más comunes; realmente dormir con sostén no te ayuda a mantener tus senos firmes, al contrario, puede generarte alteraciones en el ciclo del sueño gracias a la presión que ejerce sobre tu cuerpo.

No es necesario meterlo a la lavadora

La higiene siempre es básica y aquí no es la excepción. Varias mujeres aseguran que no es necesario lavar tus brasieres más de una vez al mes, no es cierto. Lo recomendable es que después de 2 puestas lo metas a la lavadora.

Realidades del bra

No usar la talla correcta puede traerte problemas

¿Tienes dolores de espalda y cuello?, seguramente no estás utilizando la talla correcta de sostén, esto puede generarte una mala postura que a lo largo del tiempo, te va a traer problemas.

Ayuda a prevenir el dolor de espalda

Cuando tus senos son muy grandes, el uso del brasier puede ayudarte a aliviar los dolores de espalda, ya que, sostiene un poco el peso de tus pechos.

El algodón es el mejor material

Hay telas que lucen muy bonitas, sin embargo, no son tan buenas para tu piel. Siempre que compres un sujetador, fíjate que sea de algodón para mantenerte lo más fresca y cómoda posible.

El uso del brasier es una decisión muy personal, lo más importante es que te sientas bien y segura en todo momento. Intenta probar diferentes opciones para elegir la más adecuada para ti.