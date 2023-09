Michelle Rangel te ayuda a superar la depresión con su libro Querido Diario

Platicamos con Michelle Rangel sobre su nuevo libro, Querido diario, el cual describe como un abrazo al corazón.

Querido diario fue inspirado por diferentes vivencias de la autora, Michelle Rangel. Todo inició el año pasado cuando trató de quitarse la vida. A partir de ese momento tuvo su proceso de rehabilitación: la internaron en un hospital psiquiátrico y empezó sus terapias. Lo que más quería hacer era escribir sobre cómo se sentía; lo que estaba viviendo entonces nace de esos sentimientos que tenía muy atrapados dentro de ella misma.

“Fue una terapia y una catarsis muy muy importante para mi proceso. Creo que sin la escritura no hubiera podido darle sentido o entender qué era lo que estaba sintiendo”, nos contó.

Luis Agundez

¿Quiénes son los lectores adecuados para leer Querido Diario?

“Al inicio del libro tenemos este aviso de que no es un libro para niños. Yo creo que es cualquier persona mayor de edad, puede ser incluso adolescentes de 15 años en adelante. Hasta tengo audiencias de 30 años 40 años. Es para cualquier persona que se ha sentido o se puede llegar a sentir identificada con los temas que trato; hablo mucho sobre la depresión, sobre suicidio, trastornos alimenticios, etc.

La vulnerabilidad se hace presente en Querido diario, ¿tú cómo crees que podemos comenzar a dominar esta palabra y hacerla nuestra amiga?

Yo siempre he sido una persona bastante abierta con mis emociones, nunca he tenido algún problema de decirle a las personas ‘oye voy a llorar’, entonces yo creo que las personas pueden abrazar su propia vulnerabilidad, igual y no de la misma forma que yo como exponiéndose a todo mundo, pero sí con las personas cercanas o incluso con ellas mismas; reconocer lo que sienten y escribir son formas de ser vulnerable con uno mismo.

¿Entonces podrías decir que Querido diario es un abrazo al corazón para las personas que sufren depresión?

Totalmente, yo siento que este libro es un abrazo y también es una compañera alguien que te va a decir ‘Oye yo también viví esto y mira, ya estoy mejor’. Es alguien que te va a acompañar en tu proceso emocional.

¿Qué tipo de poemas podrán encontrar los lectores escondidos en este libro?

Hay poemas de todo un poco, toco varios temas. Yo creo que el principal es este sentimiento de soledad e incluso también hay poemas sobre amor y desamor, creo que es un poemas bastante accesibles para el público y no involucran lenguaje difícil o complicado. Me gusta la idea de acercar la poesía a todo tipo de audienciasentonces encontrarán poemas que son tanto accesibles como bonitos.

¿Cómo pueden los lectores reflexionar sobre los temas de salud mental y autoempoderamiento a través de Querido diario?

Es reconocer que el que tengas algo no significa que eres eso; yo tengo depresión yo no soy depresiva, yo tengo ansiedad yo no soy ansiosa. Entonces es reconocer esa separación de que tienes como cualquier otra enfermedad, no significa que siempre estarás así, sino que puedes sanar.

OJO: Al final del libro encuentran van a encontrar unas líneas de ayuda unas líneas de apoyo que pueden ayudar a cualquier personas; son números telefónicos de centros de atención para personas con depresión, para personas que buscan algún psicólogo alguna psicóloga