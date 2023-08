5 Formas de controlar tus impulsos ante un comentario negativo

Hay personas que no miden las consecuencias de sus palabras, si tú eres de las mujeres que constantemente son víctimas de comentarios hirientes, ¡necesitas una pequeña guía para dejar de tomarte las cosas personales!

Regularmente todo el mundo piensa que tener una discusión con alguien es algo negativo, sin embargo, las discusiones están diseñadas para llegar a acuerdos. Su objetivo principal no es causar más conflictos de los que ya existen, al contrario, es solucionarlos; el problema es que hay personas que mal entienden este concepto y aprovechan esta oportunidad para lastimarte. Quizá has vivido esta situación y reaccionaste de una forma equivocada, así que te daremos algunos consejos para no volver a repetir los mismos errores.

Tips para no explotar ante un comentario negativo

Analiza el contexto

Antes de reaccionar, intenta identificar qué es lo que te está lastimando, por ejemplo; ¿realmente te llegaron esas palabras? ¿por qué? ¿te dolió escuchar ese comentario de esa persona? ¿tiene razón? Intenta hacerte todas estas preguntas para llegar a una conclusión.

Analiza el contexto Foto: Getty Images

Manifiesta tus emociones

En cuando empieces a percibir que te estás sintiendo mal con alguna palabra, ¡dilo! No es necesario reprimir tus emociones; muchas mujeres están acostumbradas a callar, pero es importante que aprendas a expresarte.

Manifiesta tus emociones Foto: Getty images

Pon límites

No, no es de mala educación poner un límite. Durante mucho tiempo se pensó que pedirle a alguien que cuidara la forma de tratarte era de mala educación, sin embargo, hoy en día se sabe que esto no tiene ninguna relación, al contrario, está bien aprender a dibujar líneas imaginarias que definan hasta dónde pueden llegar contigo.

Pon límites Foto: Getty Images

No te tomes todo personal

A veces, un mal comentario o una mala acción, dice muchas cosas sobre la persona que se está expresando, por ejemplo; cuando alguien se esmera por hacerte ver todos tus defectos, es porque ese individuo es incapaz de encontrarle el lado positivo a cualquier cosa.

No te tomes todo personal Foto: Getty Images

Toma un pequeño espacio

Si de plano no puedes controlarte, retírate del lugar dónde estás y toma un respiro para poder tranquilizarte. No necesitas caer en su juego, lo que realmente debes hacer es aplicar tu inteligencia emocional en todo momento.

Cosas que puedes hacer antes de explotar si alguien te lastimó con un comentario Foto: Getty Images

La próxima vez que tengas una conversación con alguien y de pronto haga un comentario que te lastime, aplica estos consejos para no saliste de tus casillas y poder continuar con la discusión de una forma más inteligente.