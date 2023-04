Los días más energéticos de abril para manifestar al universo y cerrar ciclos amorosos

Según varios expertos, existen ciertos días durante el mes de abril que puedes aprovechar para cerrar ciclos y recargarte de energías positivas. Si eres de las mujeres que prolongan el tiempo para tomar una decisión, es momento de aprovechar que el universo estará a tu favor; así las cosas se te darán más fácilmente.

Los días más energéticos de abril

Cierre de ciclos amorosos

¡Todo el mundo ha tenido un amor del cual no quiere despedirse!, sin embargo, decir adiós también es un acto de cariño; cuando sabes que tú y esa persona ya no están creciendo juntos, no van para el mismo lugar, no tienen los mismos sueños, pelean todo el tiempo, entre otras cosas, es sano dar por terminada esa relación.

Cierre de ciclos amorosos Foto: Getty Images

Recuerda que forzar las cosas nunca es bueno, si te cuesta mucho trabajo convivir con alguien, significa que la vida te está dando señales de que ese no es el camino que debes seguir. Por tal motivo, aprovecha este 16 de abril para cerrar los ciclos amorosos que tengas abiertos, ¡verás que será más fácil ponerle punto final a ese capítulo de tu vida!

La prosperidad

¿Quieres prosperidad?, este 17 de abril comienza a buscar aquellas oportunidades que tenías en mente para aumentar tus finanzas, por ejemplo: si estabas pensando en pedir un aumento de sueldo ¡este es el día! O quizá tenías pensando comenzar un negocio, aprovecha para planearlo desde ahorita e inaugurarlo en esta fecha.

La prosperidad Foto: Getty Images

Manifestaciones

¡Anota este día dentro de tu calendario!; el 22 de abril es una fecha muy poderosa porque los portales energéticos del universo se abren por completo para poder manifestar todo lo que quieras. El verdadero truco de la manifestación está en ser muy específica con lo que quieres; puedes escribir en una libreta todo lo que deseas, no olvides hacerlo de todo corazón.

Estos son los días más energéticos de abril Foto: Getty Images

Aprovecha estos días para mejorar varios aspectos de tu vida, lo más importante es que hagas lo posible para sentirte bien contigo misma y dejes de cargar con cosas que no te pertenecen, ¡así podrás empezar con todo el siguiente mes!