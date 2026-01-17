Suscríbete
Wellness

Esta es la señal que necesitabas para volver a creer en ti

Sí, esta es. La señal que estabas esperando para dejar de posponer tus sueños, para perdonarte lo que no salió, para volver a empezar sin miedo. A veces la vida no nos grita, solo nos susurra… y este es uno de esos susurros que te dice: “todavía puedes.”

Enero 17, 2026 • 
Leilani Aviles
Blue Monday: Consejos para no dejarse llevar por la tristeza

Has estado intentando ser fuerte, pero también cansada

Hay días en los que simplemente no tienes energía para seguir empujando. Te cuestionas si todo el esfuerzo vale la pena, si el universo te escucha, si estás avanzando o solo girando en círculos. Y justo ahí, cuando sientes que nada se mueve, la vida empieza a moverse a tu favor.

No es que estés atrasada, estás floreciendo a tu ritmo

Compararte con los demás solo apaga tu luz. Cada quien tiene su propio tiempo, sus propias lecciones. No te castigues por no estar donde creías que “ya deberías”.Estás donde necesitas estar para aprender lo que te hará avanzar.

Deja de buscar validación afuera

Tu valor no depende de si alguien lo ve. Depende de si tú lo recuerdas. No necesitas más pruebas para creer que eres suficiente. Ya sobreviviste a todo lo que pensabas que no podrías… eso ya es una forma de éxito.

Empieza pequeño, pero empieza hoy

No necesitas que todo esté alineado para actuar. Da un paso. Escribe ese mensaje. Postula ese trabajo. Perdona. A veces el coraje no se siente como fuego, sino como un suspiro profundo que dice: “voy a intentarlo otra vez.”

💖 Y si necesitabas una señal para volver a creer en ti, aquí está

En letras claras, en este momento, en tus manos. Porque todo lo que estás buscando afuera ya está creciendo dentro de ti. No fue en vano. No fue un error. Fue preparación.
“Este no es el final de tu historia. Es el punto donde vuelves a escribirla, pero esta vez desde el amor, no desde el miedo.”

Leilani Aviles
Romántica amante de la música y de ayudar a los demás; siendo una voz que busca generar un cambio y devolverle la vida a lo que necesitaba un aire de esperanza...
