Suscríbete
Wellness

Esta es la señal que necesitabas para soltar lo que ya no te deja avanzar

Sí, lo sabes. Hay algo —una historia, una persona, un hábito, un pensamiento— que llevas cargando más tiempo del que deberías. Y aunque duele admitirlo, ya no te pertenece. Esta es la señal que necesitabas para dejarlo ir sin culpa y volver a caminar más ligera.

Enero 18, 2026 • 
Leilani Aviles
mujer triste estres preocupa

Jamie Grill/Getty Images

💭 No todo lo que duele merece quedarse
A veces confundimos amor con apego, costumbre con destino, miedo con lealtad. Pero no todo lo que fue importante debe quedarse para siempre. Hay cosas que solo venían a enseñarte quién eres cuando te atreves a soltar.
“No se trata de olvidar. Se trata de hacer las paces con lo que ya no cabe.”

Soltar no es rendirse, es madurar
Soltar es tener el valor de decir: “Gracias por lo que fui contigo, pero ahora necesito ser para mí.” Es mirar atrás sin rencor y mirar adelante sin miedo. Soltar no es debilidad: es la forma más elegante de sanar.

El pasado no se borra, se transforma
Tu historia no te define, pero sí te moldea. Cada decepción, cada caída, cada adiós te construyó en silencio. Y aunque a veces la herida sigue ardiendo, eso no significa que no estés sanando.

Tu energía merece regresar a ti
Deja de invertir amor, tiempo o atención en lo que no te corresponde. El amor propio empieza cuando dejas de insistir donde solo te desgastas. No todo cierre necesita aplausos. Algunos solo necesitan silencio y paz.

Vuelve a elegirte
Porque durante mucho tiempo intentaste que todo encajara, incluso cuando tú eras la que más se rompía. Hoy no tienes que demostrar nada, solo recordarte que estar en paz también es una forma de amor.
“Esta es la señal que necesitabas: ya no estás perdiendo, estás volviendo a ti.”

Reflexión Cosmo

Soltar no siempre se siente como libertad al principio. A veces duele, a veces quema, a veces se siente vacío. Pero con el tiempo, ese espacio se llena de calma, claridad y nuevas versiones tuyas que estaban esperando salir.

Porque cuando sueltas lo que ya no vibra contigo, abres las manos para recibir lo que sí.

Leilani Aviles
Leilani Aviles
Romántica amante de la música y de ayudar a los demás; siendo una voz que busca generar un cambio y devolverle la vida a lo que necesitaba un aire de esperanza...
Te sugerimos
Los errores más comunes al hacer un vision board
Equidad
Los 30 mejores tips para hacer un vision board que realmente funcione en 2026
Enero 02, 2026
 · 
Leilani Aviles
fitness gimnasio gym entrenador
Fitness
Guía para escoger al mejor entrenador en tu gimnasio (y no perder tu tiempo ni tu dinero)
Enero 07, 2026
 · 
Leilani Aviles
Blue Monday: Consejos para no dejarse llevar por la tristeza
Wellness
Esta es la señal que necesitabas para volver a creer en ti
Enero 17, 2026
 · 
Leilani Aviles
técnicas de masturbación femenina
Wellness
Masturbarse cuando estás triste ayuda más de lo que crees
Enero 09, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García