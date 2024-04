Hay 7 chakras principales, cada uno vinculado a una glándula endocrina, color, frecuencia, figura, áreas del cuerpo, sonido, mudra y mantra.

Qué son los chakras?

“Chakra” es una palabra en sánscrito que se traduce como “rueda” o “vórtice”. Estos cen- tros de energía, repre- sentados como ruedas que giran a través del aura y el cuerpo físico, forman parte de un sistema complejo que incluye siete capas en el aura, cada una asociada con colores y cuerpos emociona- les, mentales y espirituales. Imagina que son centros de poder energético que tenemos cada una de nosotras en sitios muy precisos de nuestro cuerpo y que se encargan de recibir y transmitir energía. Los chakras, situados a lo largo de la columna vertebral y la cabeza, transmiten información entre el espíritu, los cuerpos mental y emocional, y físico. Hay 7 chakras principales, cada uno vinculado a una glándula endocrina, color, frecuencia, figura, áreas del cuerpo, sonido, mudra y mantra.

Suele pasar que los chakras se debiliten, se bloqueen o se vuelvan excesivamente activos. Su desequilibrio puede afectarnos de distintas maneras y, aunque no está claro qué los perturba, se cree que el trauma, las emociones negativas, la represión emocional o las dolencias y enfermedades físicas, entre otras cosas, los alteran. Explorar los siete chakras más conocidos se vuelve crucial para abor- dar desequilibrios físicos, emocionales, espirituales y energéticos.

Por: Ikerne Mestre

Cómo alinear tus chakras durante el eclipse solar del 8 de abril

1: CHAKRA RAÍZ, Muladhara

Elemento: Tierra

Color: Rojo

Ubicación: En la base de la columna vertebral, alrededor del perineo.

Glándula: Gonadas

Mantra: yo soy – LAM

El chakra raíz es el de más baja vibración, gira lentamente y se conecta con las partes sólidas y pesadas del cuerpo, como huesos, uñas y dientes, así como el intestino grueso, ano y próstata. Problemas físicos como calambres, inflamación y trastornos alimentarios o problemas autoinmunes podrían indicar disfunciones en este chakra. La seguridad y la confianza que se obtiene al estar enraizada es fundamental para

mantener un chakra raíz equilibrado, así como el sentido de identidad. Los desequilibrios pueden manifestarse en miedos, falta de concentración, ansiedad y obsesiones materiales o comportamientos muy controladores.

Cosmo-alineación: El grounding o earthing consiste básicamente en caminar descalza sobre la tierra, el pasto o arena para sentir la energía de la naturaleza a través de los pies. Los humanos somos como antenas eléctricas: emitimos y recibimos energía, y esta práctica ayuda a conectarnos con esa energía natural, encuerparnos y arraigarnos a la tierra.

Los 7 chakras Foto: Getty Images

2: CHAKRA SACRO, Svadishthana

Elemento: Agua

Color: Naranja

Ubicación: Por encima de la pelvis, unos centímetros por debajo del ombligo.

Glándula: Suprarrenales

Mantra: yo siento – VAM

Con su símbolo de loto de seis pétalos, el chakra sacro gobierna la sexualidad y la creatividad. Las disfunciones físicas suelen presentarse en el piso pélvico, genitales, la falta de energía, disfunciones sexuales, problemas hormonales, lumbares o sanguíneos. Este chakra se asocia a la acción, la creatividad, el deseo, el movimiento y el flujo. En su desbalance emocional hay celos, enojo, orgullo y estancamiento.

Cosmo-alineación: Mover tus aguas a partir de la danza es supersanador para esta área. Mueve tus caderas y haz movimientos que se sientan bien en tu cuerpo. Baila por placer, fluyendo sin preocuparte por cómo te ves, lo importante es sentirte bien y disfrutarlo. Con la danza podemos soltar emociones pesadas, sentirnos más liberadas y conectadas con nuestro poder interno.

3: CHAKRA DEL PLEXO SOLAR, Manipura

Elemento: Fuego

Color: Amarillo

Ubicación: Entre el ombligo y el plexo solar

Glándulas: Páncreas

Mantra: yo hago – RAM

Gobierna la voluntad y el poder. La disfunción física del chakra del plexo solar puede manifestarse en problemas digestivos como hernias, acidez de estómago, síndrome del intestino irritable y enfermedades del sistema digestivo. Este chakra también está vinculado a la percepción de cómo el mundo nos ve y a nuestra identidad. En equilibrio, promueve la confianza y el carisma, la sabiduría y el liderazgo, mientras que en desequilibrio puede manifestarse como falta de seguridad, miedo a tomar decisiones, duda y dependencia de otros.

Cosmo-alineación: Aplica tu rutina y los buenos hábitos. Tener disciplina al establecer horarios regulares y cumplir con tareas planificadas crea un sentido de orden y estructura que contribuye a la eficiencia y la productividad. Esto te hará sentirte más segura y motivada, activando la energía masculina necesaria para el buen funcionamiento de este chakra.

Todo lo que debes saber de los chakras Foto: Getty images

4: CHAKRA CORAZÓN, Anahata

Elemento: Aire

Color: Verde

Ubicación: En medio del pecho

Glándulas: Timo

Mantra: yo amo – YAM

¡Claro! Este chakra sí está relacionado con el amor, pero también con la alegría, la compasión y la gene- rosidad. Para activarlo hay que practicar la empatía, claridad, unidad, perdón y compasión. Este chakra conecta los mundos inferiores o físicos con los superiores o más espirituales. Si hay desbalance físico se manifestará en pulmones, pecho, brazos, parte superior de la espalda, hombros, nervio vago o sistema circulatorio.

Cosmo-alineación: Cultivar una práctica de gratitud dedicando un pequeño momento cada día para reconocer y apreciar las cosas positivas. Este ejercicio es excelente para abrir el corazón, promo- ver el optimismo y reforzar tus conexiones sociales. Esta práctica sencilla, pero poderosa, contribuye a construir una base sólida para una vida más plena y feliz.

5: CHAKRA GARGANTA, Vishuddha

Elemento: Éter

Color: Azul

Ubicación: Centro de la garganta

Glándula: Tiroides

Mantra: yo hablo – HAM

En astrología médica, el chakra de la garganta se relaciona con Mercurio, el planeta de la comunicación, así que tiene todo que ver con el poder que tiene nuestra voz y el expresarnos sin represión. Como se puede imaginar, los problemas físicos son de garganta, cuerdas vocales, tráquea, cuello, boca, dientes, encías y esófago.

Cosmo-alineación: Activa tu voz. Canalizar el sonido a través de cantos puede ayudar a revitalizar el flujo de energía en tu cuerpo, así cantar es como sanarte desde adentro, ya que las vibraciones de tu voz trabajan para limpiar bloqueos en todos tus centros de energía. A través de tu voz puedes sanar, mejorar tu autoestima, superar bloqueos emocionales, conocerte y desarrollar una mejor relación con tu cuerpo.

Todo lo que debes saber de los chakras Foto: Getty Images

6: CHAKRA TERCER OJO, Ajna

Elemento: Luz

Color: Índigo

Ubicación: Mitad de la frente

Glándulas: Pituitaria

Mantra: yo veo – AUM

El chakra del tercer ojo gobierna la sabiduría y la conciencia, la intuición y el mundo espiritual. Es la parte de nosotros que escucha cosas en el silencio y ve cosas que aparentemente no existen. Si está equilibrado y desarrollado, es la raíz de las habilidades psíquicas y las visiones. Por el contrario, se pueden presentar malestares en el sistema nervioso, ojos, oídos y la mente, que van desde dolores de cabeza hasta trastornos mentales.

Cosmo-alineación: La mayoría de nosotros respira sin siquiera pensarlo, pero los ejercicios de respiración consciente, además de transportar mayor oxígeno a la sangre, han sido parte significativa de las prácticas curativas ancestrales durante milenios. Existen diferentes tipos: desde la respiración circular, el Holotropic brea- thwork o Pranayama, por ejemplo.

7: CHAKRA CORONA, Sahasrara

Elemento: No tiene elemento

Color: Violeta/Blanco

Ubicación: Parte superior y central de la cabeza

Glándula: Pineal

Mantra: yo entiendo – OM

Es el chakra que nos conecta directamente con el mundo espiritual, lo divino y el amor universal. En su estado sereno y abierto, sahasrara representa el pleno florecimiento de la conciencia. Solo a través de una atención constante y aprendiendo a escuchar e integrar los mensajes, podemos esperar lograr acceso a los mundos superiores. En desequilibrio se pierde esa conexión, pero si queda completamente abierto se pierde “piso”: no hay raíces, no hay conexión a tierra y no hay practicidad. Las disfunciones físicas se suelen presentar en el sistema muscular, sistema esquelético, piel, corteza cerebral y el sistema nervioso.

Cosmo-alineación: Practica la visualización. Comienza visualizándote con energía curativa fluyendo por tu cuerpo y viajando a lo largo de tu columna vertebral. Los ejercicios de visualización ayudan a calmar el sistema nervioso y despejar la mente, reduciendo el estrés y promoviendo una mejor imaginación y sueños lúcidos.