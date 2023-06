5 Formas de deshacerte del perfeccionismo tóxico

¿Ya estás harta de escuchar esa vocecita en tu cabeza que te dice que no eres sobresaliente en lo que haces?, entonces toma nota y sigue estos consejos para dejar atrás ese perfeccionismo tóxico.

El ser perfeccionista podía llegar a ser considerado por muchos como una virtud, una característica a la que se le podría sacar mucho provecho en contextos laborales o académicos; sin embargo, el pasar del tiempo terminó demostrando que la búsqueda compulsiva por alcanzar la perfección puede generar altos niveles de estrés, ansiedad y el sentimiento constante de insatisfacción; aquí te daremos unos consejos para manejar tu perfeccionismo.

Cómo sobrellevar el perfeccionismo

Detecta tus pensamientos negativos

Una investigación de la Universidad del Sur de California asegura que los seres humanos tienen alrededor de 70,000 pensamientos al día, de los cuales hasta el 80% pueden llegar a ser negativos. Por lo tanto, es importante que aprendas a identificar esos pensamientos negativos que aparecen con más frecuencia en tu cabeza, pues solo tomando consciencia del problema se puede comenzar a buscar soluciones.

Detecta tus pensamientos negativos Foto: Getty images

Acepta tus imperfecciones

Los pensamientos negativos de alguien perfeccionista suelen estar enfocados en sus imperfecciones. Es importante trabajar en el principio de que todos los seres humanos son imperfectos; que es una característica que define su propia naturaleza. Todos cometen errores y tienen áreas en las que simplemente no destacan o no son talentosos. En lugar de enfocarte en esos aspectos, procura reconocer tus fortalezas y aprende a valorar tus logros, independientemente de lo pequeños o grandes que estos sean. ¡Permítete ser humano!

Acepta tus imperfecciones Foto: Getty images

Establece metas realistas y alcanzables

El perfeccionismo tiende a alimentarse de expectativas o estándares poco realistas. En lugar de establecer metas de las que no tienes certeza de tener las herramientas para alcanzarlas, procura establecer objetivos medibles, fijos, realistas y alcanzables. Divide tus metas en pasos más pequeños y date la oportunidad de celebrar cada uno de tus avances

Establece metas realistas y alcanzables Foto: Getty Images

Los errores también son oportunidades

Dejar de cometer errores es simplemente imposible, por lo tanto, el truco está en dejar de verlos como fracasos y percibirlos como oportunidades para aprender. Buscar con tanta desesperación el no cometer errores no solo no es sano, sino que limita tu crecimiento personal y profesional. Aprender de tus equivocaciones te permitirá obtener nuevas perspectivas, mejorar tus habilidades y desarrollar tu capacidad de resiliencia. Reflexiona sobre lo que ha aprendido de cada error y úsalo a tu favor para seguir adelante.

Los errores también son oportunidades Foto: Getty Images

Aprende a pedir ayuda

El perfeccionista a menudo (o todo el tiempo) piensa que solo él puede hacer o resolver sus asuntos correctamente. Es importante reconocer que no puedes hacerlo todo y que pedir ayuda no es una señal de debilidad, sino de sabiduría. Delega tareas cuando sea posible y confía en los demás para que te apoyen.

¿Cómo dejar atrás en perfeccionismo? Foto: Getty images

Ahora ya tienes una serie de consejos que te ayudarán a manejar de una mejor forma tus niveles de perfeccionismo, ¡no dudes ni un segundo en ponerlos en práctica!