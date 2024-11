5 consejos prácticos para dejar de stalkear a tu ex

Recuerda que todo lo que puedas ver en sus redes sociales de ahora en adelante podría repercutir en tu salud emocional

Una vez que ya decidieron continuar sus caminos por separado es momento de empezar a tomar decisiones individuales que procuren tu bienestar anímico y emocional, recuerda no alimentar falsas esperanzas, las respuestas que estás buscando llegarán con el paso del tiempo y si consideras que es necesario, te sugerimos acudir con un especialista que te ayude a sanar esas heridas que quedaron pendientes.

Elimínalo de tus contactos

Pareciera muy obvio, pero si no quieres saber nada de él lo mejor es que elimines toda posibilidad de mantener contacto directo o indirecto ya que en circunstancias de crisis es muy probable que imagines y asumas escenarios que podrían afectar tu salud emocional.

Evita el circulo social que mantenían juntos

Ya sea de manera presencial o a través de redes sociales lo mejor será que limites el contacto con las personas que tienen en común y que de algún modo podrían darte información innecesaria en este momento del duelo.

Elimina todo tipo de contacto directo o indirecto Getty Images

Practica el autocontrol

Seguramente esta es una de las partes más difíciles del contacto cero, sobre todo si tú sabes perfectamente que al enviarle un mensaje él te contestará porque, básicamente, el control y el distanciamiento dependen de ti. Tomate tu tiempo y no te castigues a ti misma si de pronto sientes la necesidad de saber de él, respira y pregúntate para qué quieres volver a tener contacto si ya hubo un motivo que los separó definitivamente.

Conoce nuevas personas

No es momento de entablar una relación, pero conocer a otras personas te permitirá ver nuevos horizontes, incluso si sólo se trata de relaciones amistosas, recuerda no caer en relaciones casuales porque en este punto del duelo es muy probable que no logres llenar el vacío que dejó tu relación pasada.

Este no es el mejor momento para las relaciones casuales Getty images

Acepta tu soltería

No lo veas como un fracaso o un castigo, velo como la oportunidad de conocerte más a ti misma y utiliza todos esos recursos de tiempo, dinero y energía para cuidarte como tu principal prioridad, explora nuevos hobbies y consiéntete de vez en cuando.