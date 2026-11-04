Durante mucho tiempo, muchas mujeres tuvieron la creencia de que debían mostrarse fuertes emocionalmente para no sentirse vulnerables dentro de una relación de pareja; sin embargo, hoy en día ha surgido un movimiento llamado “soft girl”, que pone sobre la mesa una idea completamente diferente.

De acuerdo con esta tendencia, una chica soft girl no necesita endurecer su corazón para sentirse segura en amor, y reivindica la sensibilidad, la ternura y la posibilidad de mostrarse vulnerable sin perder la propia seguridad emocional.

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¿Qué significa ser una soft girl?

El término soft girl se popularizó en redes sociales para describir una estética asociada con la feminidad, la delicadeza y una imagen romántica; sin embargo, también ha adquirido un significado relacionado con la manera de vivir y construir vínculos afectivos.

Desde esta perspectiva, ser una soft girl significa permitirte ser sensible sin interpretar esa sensibilidad como una debilidad, es reconocer que puedes ser cariñosa, expresar tus necesidades, disfrutar de los pequeños detalles y mostrar tus emociones sin renunciar a tu independencia.

Sin embargo, ser suave no implica adoptar un papel sumiso ni esperar que alguien más resuelva tus problemas, por el contrario, propone dejar de vivir el amor desde la defensiva y entender que la fortaleza también consiste en confiar, comunicarte y aceptar el cariño.

¿Qué es una soft girl? Así se construye una relación donde puedes ser sensible sin sentirte vulnerable Getty Images

Cómo es una soft girl en una relación

Así es como las soft girls se dejan querer sin sentirse vulnerables:

Expresan sus emociones sin miedo

En una relación saludable no deberías tener que medir cada palabra por miedo a provocar una discusión, recibir burlas o ser juzgada. Poder decir que algo te lastimó, expresar tus inseguridades o compartir tus alegrías sin sentir vergüenza es una parte fundamental de la intimidad emocional.

Ponen límites por amor propio

Ser dulce no significa aceptar comportamientos que te hacen daño. Una soft girl también sabe decir que no, expresar lo que no está dispuesta a negociar y alejarse de situaciones que comprometen su bienestar. La ternura y los límites pueden coexistir.

Eligen personas emocionalmente disponibles

La sensibilidad necesita un entorno donde pueda ser recibida con empatía, por eso, es importante construir una relación con alguien que sepa escuchar, hablar de sus emociones, reconocer sus errores y mostrar interés por lo que sientes.

No confunden independencia con soledad

Ser independiente no significa tener que resolverlo todo en soledad, pues en una relación también puedes pedir ayuda, aceptar cuidados y reconocer que extrañas a alguien. La autonomía emocional consiste en saber que puedes estar bien contigo misma, pero que eso no te impide disfrutar de compartir tu vida con otra persona.

No temen a mostrar su ternura

Disfrutar de los detalles románticos, expresar cariño, emocionarte con pequeños gestos o decir lo que sientes no te hace menos fuerte. No necesitas fingir indiferencia para parecer interesante ni esconder tus emociones para evitar que alguien piense que eres demasiado sensible.