Las relaciones sexuales ocupan un lugar distinto en cada pareja. Mientras que existen personas que consideran la intimidad sumamente relevante para que su conexión crezca y el vínculo funcione, hay otras que no creen que el sexo es necesario para llevar una relación sana. Hay parejas que no pueden quitarse las manos de encima, otras que tienen relaciones sexuales una vez por semana y algunas que pueden pasar meses, incluso años, sin tener sexo. Pero ¿qué sucede cuando dos personas se aman profundamente, pero no tienen sexo?

Durante mucho tiempo hemos crecido con la idea de que el sexo es uno de los ingredientes indispensables de una relación romántica. Las películas nos enseñaron que el deseo es una prueba de amor, mientras que las redes sociales parecen convencidas de que una pareja feliz debe mantener encendida la pasión constantemente.

Entonces, ¿puede existir una relación de pareja sin sexo y seguir siendo una relación amorosa? Esto dice la psicología.

¿Puede existir el amor sin sexo? Lo que la psicología revela sobre las parejas

De acuerdo a la psicología, sí es posible mantener una relación sentimental sin relaciones sexuales. Aunque el deseo y la intimidad física suelen desempeñar un papel importante, no son los únicos factores que hacen que un vínculo amoroso sea fuerte.

El psicólogo Robert Sternberg, conocido por desarrollar la teoría triangular del amor, dice que las relaciones amorosas pueden estar formadas por tres componentes: intimidad, pasión y compromiso. La intimidad está relacionada con la cercanía emocional, la confianza y la conexión entre dos personas. La pasión incluye la atracción y el deseo, mientras que el compromiso representa la decisión de mantener y cuidar la relación. Según el experto, estos componentes pueden combinarse de diferentes maneras. Por ejemplo, una relación puede conservar una profunda intimidad emocional y un fuerte compromiso incluso cuando la pasión sexual ha disminuido. Sternberg denominó “amor compañero” a la mezcla de intimidad y compromiso sin la pasión, lo que significa que la falta de sexo no implica necesariamente la ausencia de amor.

¿Por qué puedes amar a alguien sin sentir deseo sexual?

Aunque muchas veces utilizamos el amor y el deseo como si fueran sinónimos, en realidad son experiencias diferentes. Puedes sentirte profundamente conectada con una persona, admirarla, disfrutar de su compañía, querer construir un futuro a su lado y, aun así, no experimentar un deseo sexual intenso. ¿Por qué sucede esto?

1. Porque el amor y el deseo sexual no son lo mismo

El amor romántico implica una conexión emocional que puede incluir confianza, admiración, cuidado, apego y compromiso, mientras que el deseo sexual se relaciona con la motivación de experimentar placer erótico. Sin embargo, estos vínculos no necesariamente aparecen al mismo tiempo ni mantienen la misma intensidad. Por eso, una persona puede sentirse sexualmente atraída por alguien a quien apenas conoce y, al mismo tiempo, amar profundamente a su pareja sin experimentar el mismo nivel de deseo que al inicio de la relación. Pero esto no significa automáticamente que haya dejado de quererla.

2. Porque el deseo puede cambiar con el tiempo

Es común que la intensidad del deseo sexual experimente cambios a lo largo de una relación. Durante las primeras etapas del enamoramiento, la novedad y la emoción pueden favorecer una mayor excitación. Con el paso del tiempo, la familiaridad, las responsabilidades y la rutina pueden modificar la manera en la que una pareja experimenta el deseo sexual por su pareja. Lo importante es comprender que una disminución en la frecuencia sexual no siempre refleja una disminución del amor.

3. Porque existen personas que no experimentan atracción sexual

La asexualidad es una orientación sexual caracterizada por experimentar poca o ninguna atracción sexual hacia otras personas. Sin embargo, esto no significa que una persona asexual sea incapaz de enamorarse. Algunas personas asexuales experimentan atracción romántica, desean construir relaciones de pareja y disfrutan de diferentes formas de intimidad emocional y física. Pueden enamorarse, comprometerse, casarse y desarrollar vínculos afectivos profundos sin que la atracción sexual sea una parte central de su experiencia.