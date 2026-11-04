6 cosas que hace un hombre que te hacen creer en el amor otra vez

Luego de sufrir una decepción amorosa, volver a confiar en alguien y sentirte vulnerable, puede convertirse en todo un desafío, pues las experiencias del pasado, las promesas rotas y esas relaciones en las que recibiste mucho menos de lo que diste, pueden dejar una huella difícil de olvidar.

Sin embargo, conocer a alguien que no sólo te ilusiona, sino que te demuestra con hechos lo que siente, puede ayudarte a sanar y hacer que vuelvas a creer en el amor de nuevo, ¿pero cómo ocurre y cómo puedes recuperar de nuevo la fe en el amor?

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Las cosas que hace un hombre que te hacen creer de nuevo en el amor

Para que un hombre te regrese la fe en el amor, no necesita ser perfecto, pero sí demostrar con hechos lo que expresa con palabras, y estas son algunas de las cosas que hacen para demostrarte que el amor bonito sí existe.

Cumple con lo que dice

Una de las señales más importantes es que no necesitas descifrar constantemente sus intenciones, pues cuando dice que quiere verte, busca la manera de hacerlo; si promete algo, procura cumplirlo y, cuando no puede, tiene la consideración de explicártelo.

Él sí te escucha con atención

Un hombre que se interesa genuinamente por ti no solamente escucha para responder, sino que presta atención a lo que compartes, recuerda cómo te gusta el café, cuál es ese libro que quieres leer o qué situación importante tienes pendiente.

Las cosas que hace un hombre que te hacen creer de nuevo en el amor Getty Images

Respeta tus límites

Volver a creer en el amor también significa descubrir que no necesitas renunciar a tu individualidad para mantener una relación, pues un hombre emocionalmente maduro respeta tus decisiones, tus tiempos, tus amistades y tus proyectos personales.

Te acompaña en momentos difíciles

Es sencillo compartir risas, citas románticas y buenos momentos cuando todo marcha bien; sin embargo, una relación también se demuestra cuando aparecen los problemas, el cansancio o las situaciones complicadas.

No teme a reconocer sus errores

Los desacuerdos son inevitables, pero un hombre que sabe pedir perdón reconoce sus errores sin convertir cada discusión en una batalla. Escucha cómo te sientes, asume su responsabilidad y procura no repetir aquello que te lastimó. No utiliza el silencio como castigo ni deja siempre en tus manos la reconciliación.

Te hace sentir querida y deseada

No se trata de que adivine tus pensamientos o satisfaga todas tus expectativas, sino de que exista una disposición natural para demostrarte cariño. Puede hacerlo mediante un mensaje para saber cómo estás, un abrazo inesperado, una invitación especial o simplemente dedicándote tiempo de calidad.

Lo importante es que no tengas que rogar constantemente por atención, afecto o consideración.