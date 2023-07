“Si no sabes expresarte, crea algo": Haziel Padrón y su pasión por el maquillaje profesional

Conoce Haziel Padrón, maquillista profesional mexicana que se especializa en efectos especiales

Haziel Padrón descubrió su pasión por el maquillaje cuando era muy pequeña; en la primaria sufrió mucho bullying y llegó un punto en el que le hicieron moretones.

“Yo con las pinturas de mi mamá, a escondidas empecé a recrear los moretones que me hacían. Yo decía ‘si se pueden tapar con maquillaje, también se pueden recrear’, entonces empezó esa pasión con los efectos especiales y el maquillaje. Obviamente me encantaba el brillo, pintarme los labios y maquillarme a escondidas, pero mi verdadera pasión son los efectos especiales”, contó para Cosmopolitan. ¡Mira todo lo que nos contó sobre su carrera profesional!

C: ¿Qué tipo de maquillaje realizas tú?

H: Hago de todo, pero los efectos especiales es mi fuerte; maquillaje artístico y body paint, esos son mi fuerte.

C: ¿Cómo aprendiste las distintas técnicas que hoy en día dominas?

H: Yo empecé a vender mi trabajo a los 12 años. En la secundaria, en el Día de Muertos y Halloween, le decía a mis compañeras ‘te maquillo de Catrina’, y los pintaba. Cobraba 20 o 30 pesos, entonces ya después, todo esto yo lo aprendí viendo videos o intentado recrearlos. Recuerdo que cuando pinté mi primer Catrina, fui a la tienda que estaba en la esquina de mi casa y compré unas pinturitas de payaso. Atrás venía el instructivo y lo intenté recrear. Pero me fui puliendo gracias a Internet y YouTube; en su tiempo estuvo James Charles, y con él aprendí muchísimo sobre maquillaje social. Después me di cuenta que no necesitaba un curso porque ya sabía hacerlo, pero quería un papel que dijera que ya sabía hacerlo. Fue entonces cuando me fui a León a certificar y estudié toda la carrera.

C: ¿Cómo te inspiras para crear nuevos efectos especiales?

H: Todos mis maquillajes artísticos carburan en un sentimiento; yo soy una persona que no sabe hablar sobre sus emociones y creo que muchas personas son así. Van Gogh decía “Si no sabes expresarte, crea algo”. Yo empecé a maquillar porque no sabía lo que sentía, y ahí es donde nace el maquillaje artístico. Ya en los efectos especiales, que ya son más unidos a prostéticos, lo uno con maquillaje artístico y lo mezclo con sueños, sentimientos, emociones o cosas que no puedo expresar con palabras.

C: ¿Cuál es ese gran sueño profesional que todavía no se ha cumplido?

H: Me encantaría hacer mis academias; hay muchas en donde enseñan maquillaje social, pero yo quiero crear maquillistas que estén especializados en efectos especiales, porque hay muy pocas escuelas de México que dan especializaciones como deben de ser, además de que no todas son tan accesibles. Yo le quiero dar esa oportunidad a maquillistas que quieren crear o desenvolverse en ese ámbito. El sueño es crear una marca, productos y todo ese rollo.

C: ¿Admiras a alguien del mundo del maquillaje?

H: Mexicanos sí, muchísimos. La historia que más me impresiona es la de Luis Torres porque él empezó sin nada. Ha sido de los pocos maquillistas que no nacieron en el medio y que no lo buscaban como algo para vivir y sin embargo llegó hasta donde ha llegado. Él es mi ejemplo a seguir.

C: ¿Cuáles son tus tendencias de maquillaje favoritas?

H: Apenas hubo un trend en TikTok; sacó un álbum Melanie Martinez, ocupó mucho maquillaje artístico y de efectos especiales y en la plataforma empezaron a recrear sus personajes con prostéticos. Me encanta el brillo, me encantó cuando hicieron también el trend de Euphoria, ha sido de mis favoritos. Hay otro que hicieron muy viral del blush natural, que se pellizcaban las mejillas; muchos maquillistas que estaban en ese ámbito de maquillaje de efectos especiales hicieron heridas en cada pellizquito y se veía muy bien.

C: ¿Algún tip de maquillaje para principiantes?

H: No necesitas cosas caras; creo que el maquillaje de efectos especiales es muy noble con la cartera. Obviamente si quieres algo profesional sí es muy caro, pero para practicar no necesitas gastar. Sobre el maquillaje social, les daría el consejo de no involucrarse tanto con las brochas; no es necesario ponerle un nombre a cada una de ellas, simplemente si a ti te sirve hacerlo de cierta forma, no siginifica que lo estés haciendo mal.

C: Cuéntanos cómo fue participar en la más reciente edición de Cosmopolitan Pride

H: Me encantó el hecho de poder poner el maquillaje artístico como algo divertido, algo que puede adaptarse. No solo el maquillaje social puede ser expresivo, el body paint puede hablar muchísimo e incluso puede ser un método de convivencia y expresión. Fue algo increíble, me gustó mucho cómo lo adaptaron.