Si amas el upcycling, esta tendencia de otoño es para ti

El patchwork se convierte en la tendencia favorita de la Generación Z este otoño 2025 y aquí te decimos cómo incorporarla en tu clóset

Cuando se trata de innovar y dar esa sensación hogareña a la ropa, el patchwork es tu mejor aliado. Ya que consiste en unir distintas telas y estampados para crear una sola prenda. Aunque tiene raíces tradicionales, este otoño se reinventa como una de las tendencias más lindas dentro del mundo del upcycling y la moda sostenible.

Lo que antes se veía como una manera artesanal de aprovechar retazos de tela, ahora es un símbolo de creatividad, autenticidad y conciencia ambiental. Por lo que no es casualidad que la Generación Z lo haya convertido en uno de sus estilos favoritos.

Cómo llevar el patchwork este otoño

El secreto del patchwork es que cada prenda cuenta una historia distinta. Por eso, es fácil incorporarlo a tu estilo sin perder tu esencia. Puedes usarlo en sudaderas o camisas y combinarlos con jeans y tenis para un look relajado. La clave es dejar que la prenda sea la protagonista y mantener el resto del look en tonos neutros.

Sin duda, el patchwork llegó para quedarse este otoño 2025 para conectar creatividad, autenticidad y sostenibilidad.