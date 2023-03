¿Quieres oler como Rihanna? Este es el perfume que usa la cantante

En los últimos días Rihanna demostró que es una mujer exitosa y empoderada. Si quieres oler cómo ella, continúa leyendo para conocer qué perfume utiliza

Artistas como Cardi B o Nikki Tutorials han asegurado que Rihanna tiene un olor muy particular, parecido al mismísimo cielo, lo que motivó a muchos usuarios de internet a investigar cuál es el perfume que la legendaria empresaria y cantante usa. ¡Finalmente conocemos su secreto y lo mejor es que tú también puedes adquirir este producto!

¿Cuál es el perfume que usa Rihanna?

Creado por Calice Becker y lanzado al mercado en el 2007, Love Don’t Be Shy, by Kilian es una fragancia formada principalmente por notas de madreselva, vainilla, rosas, malvavisco, ámbar y azahar, esta combinación termina por ser un perfume particularmente delicioso, dulce y sensual. ¡Imposible no rendirse ante él!

Sobre el éxito de su creación, Becker comenta: “Love Don’t Be Shy era parte de las seis fragancias de mi colección original y siempre ha sido una de mis más vendidas, pero últimamente, en los últimos años, hay una cantante que la prensa reconoció que llevaba ese aroma”.

Muchos piensan que la razón por la cual esta fragancia resulta ser tan irresistible recae en los acordes de malvavisco, pues se trata de un aroma que todos conocemos y hemos probado en algún momento. De hecho, el autor mencionó que la motivación para crear esta fórmula era que los demás quisieran darle un "mordisco" al portador.

¿Dónde puedo conseguirlo y qué precio tiene?

Como ya podrás imaginar, se trata de un perfume un tanto lujoso; actualmente oscila entre los $200 y los $400 dólares, y en Amazon puedes conseguirlo en precios que están cerca de los $6,000 pesos mexicanos. Recientemente recibió una actualización y se le agregaron notas de rosas búlgaras y un poco más de azahar con neroli; ¡una versión de edición limitada!

Ya que este perfume pasó a estar en boca y ojos de todos después de que se volviera viral en TikTok, ya se localizó un dupe que es mucho más accesible: Rose Marshmallow Candy, de Zara. La fórmula tiene elementos muy similares o idénticos a los de Love Don't Be Shy, by Kilian, incluyendo la magia del malvavisco, la vainilla y la naranja, sin embargo, y ya que se trata de un eau de toilette, su intensidad es más baja y su duración más corta, ¿la ventaja?, lo puedes adquirir por alrededor de $399 pesos.