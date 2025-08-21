El estilo preppy vintage es todo lo que necesitas para verte espectacular este otoño

Si algo nos ha enseñado este año, es que los clásicos regresaron para quedarse y llevar nuestros looks a otro nivel. Y si hay algo que está predominando y se posiciona como la tendencia favorita de otoño 2025 segun información recabada por Pinterest, es el estilo preppy vintage y los polka dots.

Inspiradas en los looks clásicos, pero reinterpretadas por la Generación Z, estas propuestas son perfectas para quienes buscan destacar con un estilo único, femenino y muy versátil. Es por eso que aquí te enseñamos cómo combinar estas tendencias con piezas clave para lograr looks que se adapten perfecto a tu personalidad.

El inminente regreso del estilo preppy

El estilo preppy clásico es considerado uno de los más atemporales y este año se reinventa al recurrir al layering y piezas vintage. Desde los atuendos preppy para mujeres hasta las variaciones como el preppy chic o el preppy vintage, esta tendencia combina lo sofisticado con un aire juvenil.

Pinterest

La clave está en combinar básicos como blazers estructurados, faldas plisadas o camisas clásicas con detalles modernos. El resultado es un look fresco que se adapta tanto a la oficina como a una salida con amigas.

Polka dots: el estampado estrella del otoño

Instagram: kyliejenner

Si hay un patrón que está dominando esta temporada, son los polka dots. La estética de lunares ha explotado en popularidad gracias a su versatilidad y toque retro. Ya sea en un top, un vestido, accesorios o en tu manicure, este estampado es una apuesta segura para elevar cualquier look.

Además, los polka dots encarnan a la perfección esa vibra vintage que tanto predomina en la moda de este otoño, dándole un toque juguetón sin perder el lado sofisticado.

Mocha Mousse y los tonos neutros dominarán este otoño

Pinterest

El color del año no podía quedar fuera; al igual que los tonos cafés y beige, inspirados en bebidas como el espresso, el latte o el matcha, se han convertido en un básico. Y no solo en la ropa, también en el tinte de pelo, ya que el tono rubio vainilla latte ha sido uno de los más buscados esta temporada.

Esta paleta de color no solo es una apuesta segura, también estiliza y da un toque de calidez a los looks preppy. Lo mejor de todo es que combina a la perfección con los polka dots o con piezas vintage.

Back to the 60s

Instagram: sabrinacarpenter

Por extraño que parezca, la moda de los años 60 también regresa y con mucha fuerza. Desde los icónicos vestidos babydoll que Sabrina Carpenter se ha encargado de popularizar, hasta la estética dolly, están teniendo su regreso triunfal para hacernos conectar con el lado de la feminidad más coqueta y glamurosa.

Patchwork: el estilo DIY más cute de la temporada

Pinterest

Por último, otra de las grandes apuestas del otoño son las piezas de patchwork. Desde sudaderas hasta camisetas, este estilo que parece sacado de una revista de manualidades llegó para darle ese toque único y sustentable a nuestro clóset.

Sin duda, estas tendencias son lo que mejor resume la vibra de este otoño 2025, el cual viene cargado de una mezcla entre nostalgia, feminidad y modernidad. Ya sea que lo tuyo sean los tonos cafés, los polka dots o el glamour de los años 60, cualquiera de estas tendencias llegó para sumar estilo y personalidad a tus outfits, haciéndote destacar en cualquier momento. Este otoño, la moda no solo se trata de verse increíble, sino de contar una historia con cada look.