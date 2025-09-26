Disfraces para duplas de amigas para Halloween

Inspírate con los mejores disfraces para amigas este Halloween

Halloween es la excusa perfecta para disfrazarte con tu mejor amiga y sacar tu lado más creativo. Y si lo que buscas son opciones originales, divertidas y fáciles de reconocer, estas duplas icónicas son la mejor inspiración. Desde personajes de series hasta celebridades que marcan tendencia.

Las mejores ideas de disfraces para amigas en Halloween 2025

Elphaba y Galinda:

Si son fans de los musicales, este dúo es perfecto. Elphaba y Galinda, protagonistas de Wicked, representan dos personalidades opuestas pero complementarias: lo rebelde y lo glamuroso. Recrear este disfraz es tan sencillo como apostar por un look en verde con capa oscura para Elphaba y un vestido llamativo, brillante y rosa para Galinda.

Emily Cooper y Mindy Chen:

Para las amantes de la moda, Emily y Mindy de Emily in Paris son una inspiración increíble. Emily se caracteriza por sus looks coloridos y estampados atrevidos, mientras que Mindy tiene un estilo más sofisticado y con toques elegantes. Lo mejor de este disfraz es que pueden armarlo con piezas que ya tengan en su clóset: faldas llamativas, blusas con estampados, accesorios llamativos y, por supuesto, un buen toque de actitud parisina.

Taylor Swift y Selena Gomez:

Un disfraz inspirado en Taylor Swift y Selena Gomez es perfecto para demostrar que su amistad es tan icónica como sus carreras. Taylor suele apostar por vestidos brillantes o looks vintage, mientras que Selena mezcla outfits femeninos con un toque moderno. Pueden jugar con las eras de Taylor (por ejemplo, un look inspirado en The Life of a Showgirl o Reputation) y un vestido rojo o glamuroso de Selena para que la dupla sea reconocible al instante.

Rachel Green y Monica Geller:

Si prefieren un clásico, Rachel y Monica son la opción segura. Sus looks de los noventa son súper fáciles de recrear con jeans de tiro alto, tops sencillos, blusas ajustadas y faldas midi. Rachel suele apostar por lo trendy y femenino, mientras que Monica es más sobria y práctica. Este disfraz no solo es perfecto para Halloween, también es una forma de rendir homenaje a una de las series más queridas de todos los tiempos.

Los disfraces para amigas en Halloween son una oportunidad para divertirse y crear recuerdos inolvidables. Desde la magia de Elphaba y Galinda hasta la amistad real de Taylor y Selena, estas opciones son fáciles de recrear, reconocibles y con mucho estilo.