Qué maquillaje debes evitar de acuerdo a tu color de pelo

Debido al color de tu pelo, no todos los tonos de maquillaje son ideales para ti. Continúa leyendo y descubre cuáles son los colores que te harán lucir mejor

Antes de salir a la calle o asistir a un compromiso social, nos tomamos el tiempo de elegir nuestro look completo para sentirnos cómodas, pero en muchas ocasiones nos falla el maquillaje porque no sabemos cómo combinarlo con nuestra imagen (que incluye no sólo nuestro atuendo, sino también el color de piel y de cabello).

De acuerdo con un estudio de mercado elaborado por Groupon, las mujeres gastan un promedio de 3800 dólares al año en maquillaje… Entonces ¿por qué no darles provecho a nuestros fabulosos productos de belleza?

A continuación te diremos qué tonos de maquillaje utilizar de acuerdo a tu color de cabello.

Cómo maquillarte de acuerdo a tu color de pelo

Cabello negro

Dado que el color negro es intenso por sí mismo, se requiere crear un equilibrio con el maquillaje para igualar la intensidad. Si tienes piel más oscura, te recomendamos utilizar tonos tales como el rosa oscuro y el magenta. Si tu piel es más clara, utiliza tonos color durazno y rosados. También puedes optar por utilizar el color gris, negro o joya para resaltar tu mirada.

Tip: Evita el color naranja.

Cómo maquillarte de acuerdo a tu color de pelo

Cabello rubio

Aunque existe gran variedad de tonos rubios, sin duda uno de los mejores colores para combinar los ojos son el marrón, el bronce y el dorado o metálico. En cuanto a los labios, te recomendamos utilizar rosas claros y tonos nude.

Tip: evita pintarte las cejas demasiado oscuras o utilizar un rubor demasiado intenso.

Cómo maquillarte de acuerdo a tu color de pelo

Cabello pelirrojo

Dado que el color rojo/naranja le da color a tu aspecto, te recomendamos utilizar un blush muy suave, así como tonos terrenales tales como el dorado o café para los ojos. En cuanto a los labios, te recomendamos utilizar color rojo, el coral y el melocotón.

Tip: Evita tonos de labios que choquen con tu piel y los colores metálicos.

Cómo maquillarte de acuerdo a tu color de pelo

Cabello castaño

Ya sea que seas de piel oscura o más blanca, el color castaño es un color muy versátil y se puede combinar con casi todo. Para el blush, te recomendamos un rosa color melocotón y para los ojos prueba los tonos marrones, rojos e incluso metálicos. Para los labios, te recomendamos los rojos, tonos de bayas y los neutros.

Tip: evita utilizar un color demasiado oscuro en los ojos.

Cómo maquillarte de acuerdo a tu color de pelo Instagram

Cabello gris o plateado

Si optaste por un color gris, plateado o blanco, te recomendamos resaltar tus cejas (de un tono café) y resaltar tus mejillas con colores muy light, como el melocotón. Así mismo, utiliza colores cálidos y un labial rosa suave o nude.

Tip: Evita rubores y labiales muy intensos.