Ahora comprendo por qué a mucha gente le gusta estar suave y lisita down there; aquí mi experiencia con el Hollywood Brazilian Wax

Tuve dolorosas experiencias con la cera. El rastrillo me provocaba irritaciones y baños de sangre. La única opción que me ha funcionado desde hace unos años es un dispositivo de Veet para recortar el vello. No es perfecto, pero me saca del apuro. Gracias a una amiga (sí, tú, Estefy Delvey) que siempre me habla de lo maravillosa que es Vero -su depiladora en Wax Revolution-, decidí enfrentar la derrota (la depilación total salió ganadora en la encuesta que hice en Insta) y probar el Hollywood Brazilian Wax, el best-seller de la marca que vino a cambiar el juego de la depilación en 2011. Por DAFNE RUIZ

También lee: Los diseños más comunes para depilar el vello púbico

¡Lista para el 14! Probé el Hollywood Brazilian Wax y no puedo estar más feliz

Últimamente soy team “Go big or go home!”. Para qué empezar poco a poco, la neta. El Hollywood Brazilian Wax es el último peldaño en la depilación con cera. En una frase: “¡Nada por aquí, nada por acá!”. Abarca el pubis, los labios, la apertura de la zona vaginal, ingles y crack. Se lleva a cabo con las ceras francesas más top del mercado que destacan por no ser tan pesadas, son hipoalergénicas, personalizadas de acuerdo al tipo de vello y zona, más efectivas desde la primera aplicación/retirada y provocan el mínimo nivel de dolor.

Te recomendamos leer: 5 cosas que tienes que saber sobre el vello púbico

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Wax Revolution (@waxrevolution)

Un Hollywood Brazilian Wax , por favor

Creo que lo que más me gustó es que no sientes como si fueras al doctor -o al dentista- sino a un spa. Las cabinas están muy alejadas de verse como un consultorio, así que eso ayudó a que no estuviera tan tensa. Al final de cuentas se trata de un procedimiento estético, como un facial. La diferencia es que entras pensando “me va a doler” y en efecto, puedo decir que sí duele, pero nada que no se pueda soportar. No salieron lagrimitas. Las ceras del pasado me crearon un trauma que después de esta cita quedó superado.

Te recomendamos leer: Datos curiosos que tienes que saber sobre tu vagina

Algo que desconocía era que el hecho de que todas las chicas del staff de Wax Revolution son enfermeras con formación en cosmetología, por lo que su atención es de nivel profesional. O sea, estás en buenas manos. “Saben trabajar con el cuerpo humano y cómo tratar con mucho cuidado el área genital, además de brindar apoyo emocional. Es parte de ser una buena enfermera”, señala Bridget Rutherford, la fundadora de Wax Revolution. Así fue, Andrea se encargó de explicarme paso a paso lo que haría para mi tranquilidad y siempre estuvo atenta a cómo me sentía durante toda la sesión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Wax Revolution (@waxrevolution)

Primero te limpian el área con una solución en un pad de algodón. Se aplica la cera, que no quema, incluso se siente un calorcito rico. Los vellos testarudos se retiran al final con pinzas. Como en el Hollywood todo se va, tienes que rotarte en distintas posiciones. A diferencia de otros lugares en los que te ponen -literal- doggy style, en Wax es muy diferente. Para nada te sientes incómoda, aunque la mayor parte del tiempo estás “de ranita”, lo cual cansa, estés o no acostumbrada por tus clases de pilates o yoga. La otra molestia ocurre cuando termina todo el show, pero tranqui, el aloe vera hace lo suyo. La sensación al final es fenomenal. Me sentí liberada, como si por fin escapé de la jungla en la que estaba atrapada. No hubo ardor ni picazón, aunque eso no significa que se e olvidaron todos los pasos post-depilación que DEBES de seguir, como la exfoliación cada tercer día con el fin de evitar que se entierren los vellos. Mantener la zona humectada también es crucial. A partir de ese momento, siento mi zona íntima más limpia, y por otra parte, más sexy. ¡Uff!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Wax Revolution (@waxrevolution)

Los diseños para el 14 de febrero - Este es el más solicitado

Aunque el Hollywood Brazilian es el best-seller, y el segundo servicio más solicitado es el G-String, para San Valentín las cosas cambian. “Se deja un poco de vello en la parte del frente para poder realizar el diseño que se pide, siendo uno de los más populares la letra inicial del novio”, menciona Bridget. Me alegro, pues es definitivamente algo sensato, no como un tatuaje. Con dicha revelación, no pude evitar pensar que se trata de un detalle romántico con tintes de una relación dom-sub. Good girl, daddy likes it! En segundo lugar está la figura de la estrella y muy de cerca le sigue la forma del corazón. Oh, qué romántico. La verdad no estoy segura de pedir alguno de ellos, pero nunca se sabe. El tipo de decoración que sí de plano quedó en el pasado es el famoso vajazzle. Ajá, las gemas y glitter en el Monte de Venus y en algunas ocasiones alrededor de la vulva. ¿Alguien quiere un comeback? Ya sabemos que si no se tiene una higiene adecuada, puedes terminar con una infección en las vías urinarias. Pues ya sabes, si quieres que tu zona íntima luzca espectacular este San Valentín o cualquier otro día del año, haz tu cita aquí.