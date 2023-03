¿Qué color de labial le va a tu tono de piel?

Escoger los colores que vas a utilizar en tus labios es todo un reto, no solo se trata de seleccionar el tono que más te guste, debes corroborar que queda perfectamente con tu piel para lucir espectacular. Si no sabes cómo tomar esta decisión, continúa leyendo para conocer toda la información necesaria para elegir los labiales correctos, así no vas a cometer ningún error.

Usa el labial que vaya con tu piel

Oscura

Algunas personas piensan que las mujeres con piel oscura no tienen muchas opciones al momento de escoger un tono de labial, pero realmente están equivocadas. Si tú eres una de estas chicas, puedes utilizar lipsticks de color rosa, marrón o durazno.

Piel oscura Foto: Getty Images

Trigueña

En México es muy común encontrarte con personas que tienen este tono de piel. Es una especie de punto medio; pues no eres blanca pero tampoco eres morena. Para ti es recomendable que uses estos colores en los labios: Rojos, marrones, fucsias y corales.

Los tonos de labiales que van con tu color de piel Foto: Getty Images

Blanca

Las chicas con pieles claras entran en grandes dilemas porque a veces se ven muy pálidas si no utilizan los labiales correctos, es por eso que deben recurrir a los colores vibrantes y encendidos, la gama de rosas, rojos, fucsias, vinos y morados serán tus aliados para hacerte lucir hermosa en toda ocasión.

Piel blanca Foto: Getty Images

Morena

¡Eres piel canela! Y debes aprovechar el tono de tu piel en todo momento. Los labios son una parte muy importante a la hora de maquillarte, pues siempre van a resaltar dentro de tu rostro. Intenta usar labiales con colores marrones, corales, cobrizos, incluso puedes elegir tonalidades vino.

labiales para mujeres morenas Foto: Getty Images

Tipos de labiales

Mate

¡El favorito de muchas chicas!, este tipo de labial no tiene brillo y ha estado en tendencia desde hace algunos años, prácticamente llegó para quedarse. La única desventaja de esta sustancia es que tiende a resecarte los labios.

Velvet

Se podría decir que la textura velvet es un punto medio. Es un labial líquido que no te da la sensación de rigidez en los labios, al contrario, te hace sentir que los tienes hidratados y hay varias marcas que han logrado que sean de larga duración.

Satinado

¡Todo un clásico!, este producto tiene una textura muy cremosa y seguramente es el labial más antiguo. Tiene millones de pigmentos, o sea, mantendrá tus labios llenos de color; la única desventaja es que la mayoría no son indelebles.

La próxima vez que vayas a comprar un labial, asegúrate que va con el tono de tu piel, así te vas a sentir segura de lo que estás usando.