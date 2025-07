Protección solar como nunca antes: Fusion Water MAGIC de ISDIN ganador de los Glow Awards 2025.

ISDIN lo volvió a hacer y nos presentó un nuevo favorito que llegó directo a revolucionar la protección diaria: Fusion Water MAGIC, el protector solar ultraligero que, sí, parece magia... y lo es.

Este año, Fusion Water MAGIC fue ganador en los Glow Awards 2025, y no es difícil entender por qué: su textura se funde de inmediato con la piel, no deja residuos blancos ni sensación pesada, y es un verdadero alivio para las pieles grasas o con tendencia al acné.

Fusion Water MAGIC ofrece una acción seborreguladora inmediata, y estudios demuestran que reduce un 65% la grasa en la piel en tan solo un día de uso. Así es: protección solar que además matifica y cuida los poros.

En su fórmula también encontrarás activos que tu piel va a amar, como ácido hialurónico, para mantener la hidratación sin saturar la piel, vitamina E y antioxidantes, que combaten los radicales libres y previenen el envejecimiento prematuro.

Fusion Water MAGIC es ese producto que acaba con todos los mitos del protector solar: no arde en los ojos, no deja brillos, no se siente pesado y no arruina tu makeup. De hecho, se vuelve parte invisible de tu rutina —como un escudo diario que trabaja a tu favor sin que lo notes.

Por todo eso, y más, ISDIN Fusion Water MAGIC no solo se ganó nuestro corazón, también un lugar entre los productos más innovadores del año.