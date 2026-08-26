Suscríbete
Síguenos en:
Moda y Belleza

¿Por qué tus uñas no crecen? Los 3 hábitos que podrían estar frenando su crecimiento

Quizá no te hayas dado cuenta, pero existen algunos hábitos que impiden que tus uñas crezcan rápido. Te decimos cuáles son.

Agosto 26, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
habitos-que-hacen-que-tus-uñas-no-crezcan-rapido.jpg

¿Por qué tus uñas no crecen? Los 3 hábitos que podría estar frenando su crecimiento

Getty Images

Dicen que las uñas son tan importantes como el outfit para lucir un look impecable. Por eso, cada vez más mujeres ponen especial cuidado en su manicura y en los hábitos que hacen que las uñas crezcan sanas y fuertes. Por ejemplo, cuidar tu alimentación e incluir productos como huevos, frutos secos y legumbres, aplicar crema de manos y aceite especial en las cutículas, usar guantes para lavar los platos, utilizar una lima y darle descanso al esmalte son algunas de las acciones que fomentan unas uñas bien cuidadas, lo que deriva en un rápido crecimiento.

Sin embargo, hay tres hábitos en particular que podrían estar frenando el crecimiento de tus uñas sin que te des cuenta. Te decimos de cuáles se trata...

Ideas de Executive Nails que son sofisticadas y elegantes para lucir en la oficina

Ideas de Executive Nails que son sofisticadas y elegantes para lucir en la oficina

Instagram/@trending.nails.ideas

¿Por qué no te crecen las uñas?

Las usas como herramientas

Existe un hábito que, aunque no lo creas, ralentiza el crecimiento de tus uñas. ¿Sueles utilizarlas inconscientemente como herramientas para abrir artículos como latas como refrescos o tiendes a raspar las etiquetas con ellas? Esto genera el desgaste de las uñas desde la punta e impide su rápido desarrollo. Utilizar las uñas como herramientas destruye su estructura debido a la fuerza a la que son sometidas, pues generas en ellas un efecto palanca para el que no están diseñadas. Esto genera la separación de las capas de queratina y provoca microfracturas invisibles que pueden terminar en rupturas mayores, dando como resultado una uña que se abre en “hojas” y que posteriormente se quiebra al más mínimo roce.

Falta de vitaminas

Para un rápido crecimiento, las uñas necesitan de ciertas vitaminas, como biotina, que ayuda a producir queratina, hierro, que transporta oxígeno a la matriz de la uña, zinc, que trabaja para favorecer el rápido crecimiento de las uñas, y proteínas. Incluye en tu dieta pollo, pescado, legumbres, huevo, frutos secos, ostras, carnes rojas, semillas de calabaza y más.

Uso de químicos

¿Sueles lavar los trastes o hacer la limpieza general de tu casa sin guantes? El uso diario de químicos repercute en el crecimiento de las uñas porque las deshidrata, daña a nivel celular la matriz de las mismas e irritan e inflaman esta misma área, alterando la división celular y frenando la producción ungueal. Además, estos productos también destruyen la barrera protectora de las uñas, resecándolas y rompiéndolas desde la raíz.

Recuerda cambiar estos hábitos si lo que buscas es tener unas uñas sanas y fuertes. Esto es esencial para que cualquier diseño de manicura luzca espectacular en tus manos.

Sigue leyendo...
uñas durazno
Moda y Belleza
Uñas “peach fuzz": La nueva tendencia de manicure que destrona a todas esta primavera
Marzo 23, 2026
 · 
Scarlet Valencia
Glazed-donut-nails.jpg
Moda y Belleza
Glazed donut nails: 3 formas de llevar esta tendencia de uñas brillante
Julio 31, 2025
 · 
María Dávalos
Diseños-de-uñas-en-tendencia-entre-las-celebridades.jpg
Moda y Belleza
4 Diseños de uñas en tendencia entre las celebridades
Julio 30, 2025
 · 
María Dávalos
tonos-de-manicure-que-rejuvenecen-y-estilizan-tus-manos.jpg
Moda y Belleza
7 tonos de manicure que rejuvenecen y estilizan tus manos en 2025
Julio 29, 2025
 · 
María Dávalos
Diseños de uñas denim que son tendencia en 2026 y son perfectas para looks primaverales
Moda y Belleza
Uñas denim: 8 diseños de la tendencia que está causando furor esta primavera
Marzo 17, 2026
 · 
Melisa Velázquez

uñas Por qué no me crecen las uñas habitos
Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
Te sugerimos
Ideas de uñas cortas que serán tendencia en otoño 2026
Moda y Belleza
Los 6 diseños de uñas cortas que dominarán las tendencias este otoño
Agosto 10, 2026
 · 
Melisa Velázquez
milkylavander.jpg
Moda y Belleza
Las “milky lavender nails” serán la tendencia más clean y femenina del momento
Mayo 25, 2026
 · 
Pamela López
Las “cherry vanilla nails” son la tendencia romántica y elegante que veremos por todas partes
Moda y Belleza
Las “cherry vanilla nails” son la tendencia romántica y elegante que veremos por todas partes
Mayo 29, 2026
 · 
Pamela López
una-sola-herramienta-para-conseguir-peinados-con-volumen-multi-curl-wavytalk.jpg
Moda y Belleza
Una sola herramienta para conseguir looks con volumen de impacto
Agosto 17, 2026
 · 
Cosmopolitan