¿Por qué comprar lujo hoy es mejor que tener dinero en el banco?

Olvida lo que te dijeron sobre que la moda es un gasto superficial. En la economía volátil de hoy, tener 50 mil pesos en el banco puede darte risa por la inflación, pero tener un bolso icónico en tu clóset puede darte una rentabilidad del 15% anual. El lujo se ha convertido en el nuevo “oro”. Si sabes qué comprar, estás vistiendo tu patrimonio. Te voy a enseñar a pensar como una inversionista, pero con el gusto de una amante de la moda. ¡Saca la lista de lo que quieres, que vamos de compras inteligentes!

El mercado de reventa de lujo ha explotado. Según informes de Knight Frank, los bolsos de lujo, específicamente marcas como Hermès, Chanel y Louis Vuitton, han superado el rendimiento del mercado de valores y del oro en la última década. Un bolso Birkin, por ejemplo, ha incrementado su valor en un 500% en los últimos 35 años. Esto se debe a la escasez controlada y a que son bienes tangibles que no dependen directamente de las tasas de interés bancarias.

Pero no todo lo que brilla es inversión. Para que el lujo sea mejor que el banco, debes enfocarte en lo que los expertos llaman “íconos de resiliencia”. Piezas clásicas, en colores neutros y materiales exóticos que mantienen su demanda global. Comprar una tendencia pasajera es gasto; comprar un bolso de lujo o un reloj de acero es una transferencia de activos. En 2026, la mujer no solo tiene un buen bolso de diseñador costoso, tiene un producto que genera plusvalía.

Tip Cosmo

Busca piezas en el mercado preloved de alta gama. Te recomiendo BCash, ahí adquiero mis bolsas de lujo al mejor precio por encima de otras tiendas second hand. Muchas veces el valor aumenta en cuanto el modelo se descontinúa en tienda. ¡Haz que tu clóset trabaje para ti! Invierte y compra con inteligencia.