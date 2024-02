Conviértete en una mujer más atractiva con la ayuda de estos inolvidables perfumes...

Los perfumes tienen la capacidad de elevar la sensualidad y el sex appeal de las personas en cuestión de segundos gracias a la combinación de sus notas olfativas. Si quieres ser de esas mujeres que dejan huella tan solo con su aroma, entonces debes añadir estos perfumes a tu colección...

Perfumes que elevan tu sex appeal en cuestión de segundos

Ricci Ricci de Nina Ricci

Con acordes verdes, amaderados, afrutados, aromáticos, floral blanco, cítricos, de pachulí, rosas y nardos, esta fragancia tiene un encanto único que eleva la sensualidad de quien lo use de manera inmediata. Creada por Aurelien Guichard y Jacques Huclier, las notas de este perfume son ruibarbo, bergamota, datura, nardos, tintura de rosas, pachulí y sándalo.

“Mitad mujer, mitad felino, Ricci Ricci es sensual y misterioso. Cuando cae la noche, intenta disfrazar su lado salvaje de inocencia, pero a nadie engaña y a todos atrapa. Perfume para la mujer decidida, algo impertinente, que sabe cuales son sus armas de seducción y no va a dudar en usarlas”, dice una de las reseñas de este perfume.

Angel Nova Eau de Toilette de Mugler

Lanzado en el 2021, este perfume promete convertirte en una mujer mucho más sensual gracias a sus deliciosas notas olfativas de lichi, bergamota, rosa, magnolia, cedro de Virginia y almizcle. Si te gustan las fragancias dulces-frutales, pero nada empalagosas, este perfume será tu opción ideal.

Fame Blooming Pink de Paco Rabanne

Se trata de un perfume versátil, frutal, femenino y muy fresco. Tiene la capacidad de cautivar de forma inmediata a quien lo huela gracias a sus acordes tropicales, avainillados, afrutados, dulces, amaderados, cítricos, atalcados y frescos especiados.

Fame Blooming Pink fue creada por Alberto Morillas, Dora Baghriche, Fabrice Pellegrin y Marie Salamagne en el 2023.

Valentino Donna de Valentino

“Este es un aroma que huele a mujer arreglada, uno que te hace pensar que la persona que lo porta se tomó el tiempo de elegir su outfit, maquillarse, arreglarse el cabello y elegir un buen labial”, dice una de las mujeres que utiliza esta fragancia cuyas notas olfativas son bergamota, toronja, iris, rosa de Bulgaria, praliné, cuero, vainilla y pachulí.

Sì Passione de Giorgio Armani

Si te consideras una mujer apasionada, segura de sí misma y con mucho sex appel, entonces esta fragancia fue hecha especialmente para ti. Creada por Christine Nagel y Julie Massé, sus notas son de pera, grosellas negras, pimienta rosa y toronja (pomelo), piña, rosa, jazmín, heliotropo, vainilla, cedro, Amberwood y pachulí.

“Súper adictivo. Huele a limpio y a frutas. Muy buenas prestaciones. No es extravagante, pero tiene un gran protagonismo. No siento que lo use mucha gente y no se parece a los perfumes de moda (aunque es muy moderno). Lo cual es un punto bueno. Se queda”, se lee en una de las reseñas de Sì Passione.