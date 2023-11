No todos los perfumes que huelen rico tienen precios astronómicos; mira este top 5 de fragancias económicas que no te decepcionarán

¿Tienes en mente regalarle a alguien un perfume esta Navidad pero tus ahorros se están viendo afectados? No te preocupes, no todas las fragancias del mercado tienen precios exorbitantes ni tampoco es regla general que los perfumes baratos no huelan rico. Por eso, aquí te traemos la lista de algunas fragancias que baratas que huelen a caro.

Perfumes baratos que huelen a caro

Perfume Sublime Epoque de Zara

Esta fragancia de tan solo $599 pesos mexicanos te enamorará con sus acordes de nardos, avainillado, floral blanco, cítrico y animálico. Fue lanzada en el 2021 y cuenta con exquisitas notas olfativas de bergamota, nardos, flor de azahar del naranjo, jazmín, vainilla y cedro.

Halloween I’m Unique

Este perfume lo puedes encontrar desde $645 pesos mexicanos en el mercado. Se ha convertido en el favorito de muchas mujeres debido a que su aroma perdura en la piel durante muchas horas. Las notas que podrás detectar al aplicarlo son naranja, bergamota, almendra, pimienta de Sichuan, leche de coco, buchú, rosa, heliotropo y almizcle.

“Es una fragancia sutilmente fresca adornada por una dulzura casi imperceptible muy llevadera y femenina” y “Huele a limpio, cítrico, pero no fuerte como esos que te llegan a hacer doler la nariz, un cítrico dulce, suave, en el pelo se siente delicioso”, opinan sobre este perfume.

Kim Kardashian de Kim Kardashian

¿Quieres oler como la creadora de SKIMS? Kim Kardashian lanzó este perfume en el 2009 y hasta la fecha sigue siendo un rotundo éxito, sobre todo porque su precio no es muy elevado. La Nariz detrás de esta fragrancia es Claude Dir y sus notas olfativas son madreselva, flor del naranjo africano, mandarina, nardos, gardenia, jazmín, especias, haba tonka, almizcle, sándalo, orquídea y notas amaderadas.

Just Cavalli de Roberto Cavalli

¿Cuáles son los acordes de este perfume que puedes encontrar en el mercado desde $590 pesos mexicanos?



Floral blanco

Amaderado

Dulce

Cítrico

Afrutados

Ámbar

“Por su composición aromática considero que es una aroma minimalista. Esta creación sencilla me ha atrapado. La salida es jazmín y gardenia en capullo. Este aroma me relaja y me causa adicción olfativa, quiero oler esas flores en mi piel”, se lee en una de las reseñas de esta fragancia que fue lanzada al mercado en el 2013.

Adam Levine de Adam Levine

Con notas olfativas de especias, caléndula, azafrán, cítrico, sándalo australiano, jazmín de la India, pétalos de rosa, vainilla y benjuí, el perfume del vocalista de Maroon 5 es elegante y sofisticado; lo mejor de todo es que lo puedes encontrar en el mercado a un precio muy accesible. Si te gustan los aromas avainillados, dulces y amaderados, ¡este perfume se convertirá en tu favorito!