Pantalones que alargan visualmente y te hacen ver más alta

Si algo amamos de la moda, es que, a su manera, nos puede hacer lucir espectacular y sentirnos como personas completamente distintas si sabemos escoger correctamente nuestra ropa. La prueba está en esos momentos en los que te has probado un pantalón y, al mirarte al espejo, notas que tus piernas parecían más largas. Es por eso que aquí te dejamos tres tipos de pantalones que pueden ayudarte a lucir más alta y estilizan cualquier look al instante.

3 estilos de pantalones que alargan tus piernas visualmente

Jeans high waisted:

Los jeans de tiro alto se convirtieron en uno de los favoritos en los últimos años, no solo por lo cómodos, sino también por la manera en que ayudan a que tus piernas parezcan de modelo. Al subir la línea de la cintura, se hace una ilusión óptica que hace que tus piernas se vean kilométricas; además, la manera en que estiliza la silueta es muy favorecedora.

Pantalones rectos:

Este corte simplemente no falla si se trata de alargar tu silueta, ya que cae de manera uniforme desde la cadera, lo que alarga al instante tu figura. Son perfectos para una junta en la oficina o un look más relajado con una camiseta básica y sandalias planas.

Pantalones con patrón de líneas verticales:

Ahora bien, el que se lleva la corona sin duda es este pantalón, ya que las líneas verticales por naturaleza alargan y afinan las piernas al instante. Ya sea que prefieras un estampado sutil o unas líneas más llamativas, este tipo de pantalón es una apuesta segura si quieres alargar visualmente tus piernas.

Para elevar un poco más el look (literal y metafóricamente), puedes recurrir a tacones en tonos nude, sandalias de tiras finas o botines que combinen con el color del pantalón. Con estos tres estilos en tu clóset, puedes jugar con tu silueta y lograr que cualquier look te haga ver más alta, estilizada y segura de ti misma.