Suscríbete
Moda y Belleza

Pantalones bombachones: el must have para otoño 2025

September 03, 2025 • 
María Dávalos
Street Style - Berlin - August, 2025

Pantalones bombachones: la prenda que marcara tendencia este otoño 2025

Getty Images

Los pantalones bombachones serán los protagonistas del otoño 2025 y aquí te contamos por qué

Con la inminente llegada del frío, sentirnos cómodas sin dejar de vernos bien pasa a ser una prioridad. Afortunadamente, este otoño 2025, la moda apunta a una propuesta que da protagonismo a la comodidad sin perder estilo. Y si hay una prenda perfecta para esta tendencia, sin duda son los pantalones bombachones. Con su silueta amplia y relajada, se convierten en el must have de la temporada, conquistando tanto el street style como las pasarelas.

Lo que las hace la opción perfecta para quienes buscan un look relajado pero muy estilizado. Lo mejor de todo es que estos pantalones llegan en distintos materiales y colores para que se adapten a cualquier ocasión. Es por eso que aquí te contamos cómo llevarlos y por qué no pueden faltar en tu clóset este otoño.

Pantalones bombachones para otoño 2025: tan versátiles como cómodos

Los pantalones bombachones se caracterizan por su corte amplio, con cintura alta y caída fluida. A diferencia de los pantalones rectos o wide leg, este diseño nos da aún más volumen, creando una silueta moderna que estiliza y aporta mucha personalidad.

Es por eso que, si quieres un look cómodo para la uni o la oficina, los pantalones bombachones son la opción perfecta. Los puedes combinar con una blusa básica y tenis para un estilo relajado, o con un suéter oversized para un look más otoñal.

En cuanto a tonos y materiales, los colores neutros como beige, gris o negro son apuestas seguras, al igual que telas satinadas o de mezclilla. Si quieres un look más atrevido, puede que colores de temporada como verde bosque, naranja quemado o vino sean la opción para ti.

Ahora bien, aunque se tiene la creencia de que la comodidad está peleada con la elegancia, los pantalones bombachones llegan para demostrar lo contrario y convertirse en un aliado para momentos más sofisticados. Solo necesitas combinarlos con un top satinado o un blazer estructurado.

Si escoges telas como lino grueso o terciopelo, logras un balance perfecto entre comodidad y elegancia. Para complementar, puedes recurrir a botas con un poco de tacón o kitten heels y estarás lista para una cena o evento importante.

Al final del día, si algo es claro, es que los pantalones bombachones son mucho más que una tendencia pasajera y serán una de las piezas clave del otoño 2025. Cómodos, versátiles y con mucho estilo, son perfectos para quienes buscan experimentar con la moda sin sacrificar practicidad.

Otoño 2025 moda otoño 2025 tendencias otoño 2025 tendencias pantalones anchos pantalones bombachones otoño 2025
María Dávalos
María Dávalos
Te sugerimos
diseños-de-uñas-en-naranja.jpg
Moda y Belleza
Diseños de uñas en naranja inspirados en el nuevo álbum de Taylor Swift
August 14, 2025
 · 
María Dávalos
Dua-Lipa-diseño-de-uñas.jpg
Moda y Belleza
Dua Lipa tiene el manicure perfecto que vas a querer para cerrar el verano
August 22, 2025
 · 
María Dávalos
Mechas-chocolate-cherry.jpg
Moda y Belleza
Mechas chocolate cherry: la mejor manera de rejuvenecer y dar calidez a tu rostro
September 01, 2025
 · 
María Dávalos
estilo-preppy-moderno.jpg
Moda y Belleza
Así es como puedes llevar el estilo preppy moderno y lucir espectacular este otoño
August 27, 2025
 · 
María Dávalos