Orden correcto para aplicar tu rutina de skincare paso a paso

Afortunadamente, hoy en día existen mil y un productos para cuidar nuestra piel y mantenerla radiante. Pero seguro te ha rondado la pregunta de si realmente estás aplicando tus productos de skincare en el orden correcto. Ya que la manera en que aplicas tus productos puede influir significativamente en su efectividad y en la salud de tu piel. Es por eso que aquí te explicamos cuál es el orden correcto para aplicar tu rutina de skincare para lograr los mejores resultados.

Morning routine

Por la mañana, el objetivo principal es preparar y proteger tu piel para enfrentar el día. Aquí te dejamos el orden ideal de los productos, en caso de que no tengas o no sea necesario que uses todos los productos mencionados, no hay problema, puedes saltarte estos pasos.



Limpiador facial: Lava tu rostro con tu limpiador de preferencia para eliminar todas las impurezas acumuladas durante la noche. Tónico: Usar un tónico ayuda a equilibrar el pH de tu piel y prepararla para los siguientes pasos. Sérum antioxidante: Un sérum con antioxidantes como la vitamina C ayuda a proteger tu piel de los radicales libres y mejorar su luminosidad. Hidratante: Aplica una crema hidratante adecuada para tu tipo de piel para mantenerla suave y flexible. Protector solar: Termina con un buen bloqueador solar es un must para cualquier ocasión, por eso es importante que cuente al menos con SPF 30 para proteger tu piel de los daños por el sol.

Night routine

Por la noche, tu piel necesita un descanso por lo que una buena limpieza y productos que ayuden en su proceso de regeneración son fundamentales.



Desmaquillante o limpiador a base de aceite: Si usaste maquillaje o bloqueador solar, empieza con un desmaquillante o limpiador a base de aceite para eliminar estos productos. Limpiador a base de agua: Continúa con un limpiador a base de agua para eliminar el sudor y las impurezas restantes. Tónico: Repite el uso del tónico para preparar tu piel para los tratamientos nocturnos. Sérum o tratamientos específicos: Aplica un sérum con ingredientes activos como retinol o ácidos exfoliantes, según las necesidades de tu piel. Hidratante o crema de noche: Finaliza con una crema para nutrir y reparar tu piel mientras duermes.

Recuerda que si no cuentas con alguno de los productos mencionados o no los necesitas puedes saltarte algunos pasos. También es fundamental para cualquier rutina de skincare consultar a un dermatólogo para estar 100% seguras que estas usando los productos adecuados para tu tipo de piel, edad y necesidades.